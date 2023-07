Maroc: Les plans et programmes lancés par le gouvernement illustrent l'importance accordée à l'autonomisation économique de la femme sur le registre du développement (M. Akhannouch)

Rabat — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a affirmé, lundi devant la Chambre des représentants, que les plans et programmes lancés par le gouvernement expriment sa conviction quant à l'importance de l'autonomisation économique de la femme en tant que levier essentiel du développement escompté.

"Dans le cadre de son plan pour l'égalité 2023-2026, le gouvernement a lancé le programme d'autonomisation et de leadership de la femme avec au menu des mesures pratiques en faveur de la promotion de son activité d'ici à 2026 et qui feront l'objet d'une programmation budgétaire au titre de l'année 2024". a-t-il indiqué dans une réponse à une question centrale lors de la séance plénière mensuelle sur "l'autonomisation de la femme et les défis du développement".

Il a ajouté que le gouvernement a également lancé le programme "JISR" pour l'autonomisation et le leadership qui représente une composante essentielle de la stratégie "JISR" visant à faciliter l'accès de la femme au marché du travail et à développer l'entrepreneuriat féminin grâce à l'amélioration de leurs capacités et leurs compétences sur le plan de la création des entreprises et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme gouvernemental 2021-2026, avant de souligner que cette initiative favorisera la consécration de l'État social, "le Maroc du progrès et la dignité" ainsi que l'amélioration significative du taux d'activité des femmes.

Chiffres à l'appui, M. Akhannouch a fait, à ce propos, état de plus de 38.000 demandes enregistrées jusqu'à juin dernier sur les plateformes digitales dédiées à ce programme concernant les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Guelmim-Oued Noun, l'Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et Dakhla-Oued Edahab.

Et d'assurer que le gouvernement est conscient du fait que la réalisation des objectifs escomptés ne se limite pas seulement à la création de nouvelles opportunités d'emploi pour les femmes mais bien plus en procédant à l'accompagnement nécessaire à même de consolider l'autonomisation économique de la femme et ce, à l'appui notamment de la généralisation des crèches et jardins d'enfant, l'accès aisé à des moyens de transport sûrs et économiques, l'amélioration des conditions de travail ou encore le développement de l'intégration financière à travers la numérisation et la participation des collectivités dans le financement des projets.

Par ailleurs, M. Akhannouch a fait savoir que son gouvernement s'est engagé à promouvoir l'approche genre grâce aux primes communes inscrites dans la nouvelle charte de l'investissement et ce, à travers l'octroi d'une prime supplémentaire incitative en considération du Genre, ce qui renforce davantage l'intégration de la femme.

S'agissant de l'action du gouvernement en faveur de l'intégration économique des femmes et la création d'emplois en leur faveur, le Chef du gouvernement a évoqué le lancement du programme "Forsa" visant à accompagner et à financer les porteurs de projets y compris les femmes (20 % de l'ensemble des bénéficiaires en 202), notant aussi l'importance du programme "Awrach" dans l'intégration économique avec pas moins de 103.599 bénéficiaires dont 30 % des femmes vivant en majorité dans le monde rural.

Autant de programmes qui confortent les efforts déployés en faveur de la consécration de l'approche Genre dans le cadre des différentes stratégies sectorielles, notamment dans le secteur industriel qui emploie 43 % de femmes actives, a-t-il souligné, avant d'ajouter que le plan d'accélération industrielle a permis de réduire les disparités dans le domaine avec l'intégration de plus de 50 % des femmes dans le cadre des emplois créés entre les années 2014 et 2020.

Il a aussi assuré que le gouvernement accorde une importance cruciale à l'économie sociale et solidaire en tant que troisième pilier du développement aux côtés des secteurs public et privé, avec une contribution prévue au PIB à l'avenir de l'ordre de 8 % au lieu de 2 % actuellement ainsi que la création de 50.000 nouveaux emplois par an.

M. Akhannouch n'a pas manqué de relever que les acquis réalisés sur le chemin de l'autonomisation économique de la femme ont été largement salués par la communauté internationale, indiquant que le Maroc se positionne au deuxième rang dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient avec 75,6 points sur 100 selon le rapport 2023 de la Banque mondiale concernant les femmes, l'entreprise et le Droit.

Cela étant précisé, il a affirmé que le gouvernement est bien déterminé à promouvoir l'autonomisation économique de la femme qui contribuera non seulement à la croissance économique mais aussi à l'éradication de toutes les formes de discrimination tout en libérant les immenses énergies féminines dans le pays.