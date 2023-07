Maroc: Adidas célèbre les icônes de la nouvelle génération du football féminin marocain, Élodie Nakkach et Imane Saoud

Casablanca — Adidas a dévoilé sa nouvelle campagne pour célébrer la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023. La campagne, dédiée aux icônes de la nouvelle génération du football féminin marocain, Imane Saoud et Élodie Nakkach, vise à attirer plus d'attention envers ce jeu à l'échelle mondiale et à inspirer les jeunes femmes et filles à suivre les traces de ces joueuses.

A travers sa campagne de Coupe du monde féminine la plus influente jusqu'à ce jour, la société rassemble sa famille mondiale de légendes du football et de supporters du football féminin. À travers une série de films rythmés, la campagne accueille une élite de superstars telles que David Beckham, Leon Goretzka, Ian Wright, l'actrice et fan de football Jenna Ortega, ainsi que le champion du monde argentin Lionel Messi, indique un communiqué d'Adidas.

Les films font partie d'un nouveau concept créatif d'Adidas pour la compétition à venir. Le film "Play Until They Can't Look Away" vise à mettre en lumière les meilleures footballeuses du monde qui méritent l'attention et le soutien du monde entier grâce à leur incroyable talent et à leur passion pour le jeu, précise le communiqué.

"Dans les rues du Maroc, Imane Saoud et Élodie Nakkach captivent leurs fans avec un match passionnant, en passant le ballon fluidement entre elles. Leurs palettes techniques exceptionnelles passent facilement de la rue au stade grâce aux nouvelles chaussures X CRAZYFAST BOOTS. Les mouvements fluides de Saoud et Nakkach reflètent leur performance sur le terrain, mettant en valeur le talent incomparable qui a évolué dans leur ville natale", souligne la même source.

"Alors que Saoud et Nakkach se baladent dans les rues, leur spectacle époustouflant attire l'attention d'Azzedine Ounahi. Il regarde avec étonnement, incapable de comprendre les incroyables capacités techniques que possèdent ces deux joueuses. Nakkach effectue un excellent tir, frappe le ballon avec puissance et précision, envoie le ballon fluidement dans le un tapis traditionnel qui représente le but et le déchire avec force, ce qui laisse Ounahi stupéfaite et sans voix", ajoute le communiqué.

"Le football féminin a parcouru un long chemin et aujourd'hui, le jeu reçoit le soutien qu'il mérite, mais il reste encore des progrès à faire. Des tournois comme la Coupe du monde représentent des opportunités pour sensibiliser et inspirer les jeunes femmes à embrasser ce sport. En tant que membre de la famille Adidas et de cette campagne, je suis fière. Cette campagne montre de manière vive l'excitation dans le monde du football et comment tout le monde peut en profiter n'importe où, n'importe quand", a déclaré Imane Saoud, à propos de sa participation à cette campagne.

"Participer à la vidéo de la campagne Adidas est une opportunité incroyable dont je suis très fière. Avec son soutien indéfectible, Adidas représente les femmes dans le football et ouvre la porte à une nouvelle ère d'autonomisation. En tant qu'athlète Adidas, je suis reconnaissante de faire partie d'une marque qui reconnaît et célèbre la compétence, le talent et la passion des joueuses. Nous brisons les barrières et inspirons les générations futures à jouer avec une finesse à couper le souffle, laissant une marque indélébile sur le jeu. Je suis tellement excitée pour la prochaine Coupe du monde féminine, où des joueuses du monde entier se réuniront, venant des quatre coins du globe pour montrer leurs talents, promouvoir l'unité et l'amour pour ce jeu. C'est un événement énorme qui va sans aucun doute susciter l'intérêt des fans et améliorer la place du football féminin au niveau mondial", a expliqué, de son côté, Élodie Nakkach.

"Bien que chaque Coupe du monde soit spéciale, le tournoi de cet été représente un tournant pour le football féminin", a souligné Sina Neubrandt, directrice de la communication mondiale chez Adidas, au sujet de cette nouvelle campagne. "Nous assistons à des ventes record de billets, à des audiences télévisuelles plus larges, à des fans plus passionnés et à des icônes en pleine émergence. En mettant en valeur les talents des superstars du jeu, nous espérons inspirer la prochaine génération et leur montrer que ces individus peuvent être des modèles qui les poussent à explorer de nouvelles possibilités", a-t-elle ajouté.

Sans aucun doute, le tournoi laissera derrière lui des moments inoubliables dans les mois à venir, et adidas continuera à célébrer sa famille mondiale du football tout au long du tournoi avec des initiatives et des activités sur place en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Dans le cadre du soutien continu d'Adidas aux filles et aux femmes dans le sport, la marque a présenté le sac d'équipements le plus fourni jamais conçu pour la Coupe du monde féminine. Des tailles de soutien-gorge individuelles adaptées à chaque joueuse et des solutions innovantes utilisant des techniques et des matériaux d'ingénierie avancés pour un ajustement parfait et un soutien élevé seront proposées à toutes les fédérations partenaires d'Adidas. De plus, la technologie Adidas 'FlowShield' avec un ensemble de couches absorbantes, sera disponible en short pour la première fois. La marque s'est associée à un nombre record de fédérations, leur fournissant les derniers vêtements techniques", note le communiqué.

En tant que partenaire de longue date de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA depuis 1995, Adidas a consacré ses efforts pour soutenir le football féminin et pour atteindre l'égalité dans le sport. Ils visent à créer des conditions équitables pour les communautés marginalisées, reconnaissant que l'accès, l'égalité et la sécurité doivent être accessibles à tous dans le monde du football, ajoute-t-on.

Dans le cadre de son partenariat continu avec "Common Goal", Adidas s'engage à verser 1% des ventes de tous les ballons de la Coupe du monde depuis 2022 - y compris le ballon officiel de la Coupe du monde féminine "Oceaunz" - pour soutenir la croissance et le développement du sport féminin, y compris le 'Global Goal 5 Accelerator' du Common Goal, permettant à ce projet d'atteindre davantage de personnes dans le monde et de changer leur vie, conclut le communiqué.

Adidas est un leader mondial de l'industrie des articles de sport. Basée à Herzogenurach, en Allemagne, la société emploie plus de 59 000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 22,5 milliards d'euros en 2022.