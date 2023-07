Tunisie: Hidoussi retrouve l'USBG

Second come-back de l'ex-coach du CAB à Ben Guerdane.

L'Union Sportive de Ben Guerdane tient son nouveau coach. Il s'agit de Sofiene Hidoussi qui sera intronisé dans les plus brefs délais. Coach expérimenté, Hidoussi, 56 ans, a veillé sur plusieurs clubs par le passé, à l'instar de la JSK, ASM, CAB, ST, ASG, OB, ESZ, UST. Il a aussi exercé à l'étranger, au Soudan à Al Hilal, en Arabie saoudite à Al Riyad et à Al Shabab, ainsi qu'en Algérie à la JS Kabylie. Notons enfin que ce sera le 3e passage de Hidoussi à l'USBG après 2015 et 2017.

Mohamed Amine Hamrouni sur le marché

Une rupture à l'amiable est intervenue entre l'arrière gauche Mohamed Amine Hamrouni et le CSS. La bande à Hossam Badry compte cependant encore deux joueurs qui peuvent occuper ce poste, Mohamed Aziz Saïhi et Oussama Bahri. Quant à Hamrouni, 26 ans, il tentera de relancer sa carrière ailleurs qu'au CSS après avoir déjà porté les tuniques de quatre formations durant sa jeune carrière : le COM, l'USBG, le SG et le CSS. Volet CSS toujours, l'équipe sfaxienne interjettera appel de la décision de la chambre de résolution des litiges relevant de la Fifa. Le CSS précise à cet effet que le joueur nigérian Akuneto a rompu son contrat à l'amiable en dépit du fait qu'il n'a joué aucune seconde sous la bannière sfaxienne. Condamner le CSS à le dédommager d'un montant de l'ordre de 240.000 dollars semble donc injuste.

%

Le CAB poursuit sa préparation

Le CAB a élu domicile à Hammam-Bourguiba pour un stage de pré-saison. Après avoir débuté la préparation au Bsiri, le 30 juin, puis enchaîné avec un test face à Foot Africa Inter, les Cabistes ont donc mis le cap sur Hammam-Bourguiba. A cet effet, le trident Ratko Kostanic-Ali Machani-Hichem Essid a fait appel aux joueurs suivants : Kais Amdouni, Wassim Ghozzi, Khaled Saïdani, Sabri Saïdi, Yassine Kchok, Yasser Mechregui, Elyès Dridi, Rayan Rhimi, Youssef Azib, Tayeb Ben Zitoun, Fakhreddine Jaziri, Bassem Ben Aissa, Firas Akremi, Mohamed Amine Alela, Al Hassan Konté, Bilel Ouni, Achraf Ferchichi, Alaaeddine Bouallagui, Amanallah Akremi, Samaké Mamadou, Iyed Midani, Foued Hedhli, Bechir Rhibi, Jamel Boubakri, Makrem Aloui, Abdou Seydi, Mouadh Sâadaoui, Louay Dahnous et Moussa Sow.

Quid de l'Olimpico pour la C1 ?

L'Etoile Sportive du Sahel pourrait ne pas évoluer à l'Olimpico en cas de passage en phase de groupe de la C1. En dépit des travaux de rénovation réalisés, le stade ne répondrait pas encore aux critères de la CAF.

Les collaborateurs de Bouazzi

Fraîchement intronisé à l'US Tataouine, Wajdi Bouazzi, ex-coach des élites de l'EST, sera épaulé par Noomen Hmida, adjoint, Firas Ounissi, chargé de l'analyse vidéo, Anouar Fdhil, coach des portiers et Yassine Mâalej, préparateur physique.