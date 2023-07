Congo-Kinshasa: Parquet près le TGI/Gombe - La famille Okende porte plainte contre inconnus

La famille (sa veuve, ses enfants), son père et ses frères de feu député national et ministre honoraire Chérubin Okende, assassiné dans la nuit de mercredi à jeudi 13 juillet 2023, à Kinshasa, a fait déposer par le canal de leur avocat hier lundi 17 juillet, une plainte contre inconnus au parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la recherche de la vérité au sujet des présumés auteurs de ce forfait, de ses commanditaires ainsi que des circonstances l'ayant entouré.

On croit savoir que le choix de cette juridiction est justifié par le fait que deux suspects, à savoir le garde du corps et le chauffeur de l'illustre disparu, actuellement aux arrêts, ont déjà été entendus au sujet de l'assassinat de leur ancien patron.

L'on ne peut que saluer, à ce stade, cette initiative familiale qui vient s'ajouter à celle du gouvernement de la République qui, sur ordre du Chef de l'Etat en personne, a été chargé d'ouvrir une grande enquête à ce sujet, avec le concours d'experts internationaux, notamment belges et sud-africains. Toute l'opinion tant qu'internationale est suspendue à ce dossier judiciaire dont on voudrait connaître les tenants et aboutissants dans les meilleurs

délais. Jusqu'à présent, des versions contradictoires continuent de circuler concernant le crime ignoble ayant conduit à la disparition tragique et brutale de Chérubin Okende. Du côté de la Cour Constitution, on soutient que Chérubin Okende ne s'est pas signalé physiquement au niveau de cette juridiction, où on a plutôt constaté le retrait du courrier lui destiné par un de ses collaborateurs le mercredi 12 juillet vers 11 heures ainsi que le dépôt de sa réponse, le même jour vers 16 heures, sollicitant le report de la séance de travail avec le juge Sylvain Lumu au vendredi 14 juillet.

Ici, on s'étonne que Chérubin Okende se soit présenté le mercredi 12 juillet, alors qu'il y était attendu le jeudi 13 juillet. Le même individu serait revenu vers 20 heures, le même mercredi, pour demander des nouvelles de Chérubin Okende, puis le jeudi matin vers 8 heures pour faire état de la localisation, par GPS, de sa jeep et de son corps sans vie sur la route des Poids Lourds, au parking du Garage de Kinshasa, en face des installations de Sep Congo.

L'autre version en circulation, soutenue par le nommé Bolengetenge, un des cadres du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, et partagée par la famille du défunt, fait état de la présence physique de Chérubin Okende au parking de la Cour Constitutionnelle dans l'après-midi du mercredi 12 juillet 2023, vers 16 heures, où il était resté au volant de sa jeep, en attendant que son garde du corps aille déposer sa correspondance au greffe, dans laquelle il

sollicitait le report, au vendredi 14 juillet 2023, de la séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine précédemment fixée au jeudi 13 juillet.

Au bout du compte, il y a tellement de zones d'ombres dans ce dossier qu'il serait imprudent de privilégier une piste ou une version donnée, au risque de se tromper de cible. Certes, l'émotion est grande, particulièrement dans le cercle de sa famille biologique, mais cela ne devrait pas donner lieu à des faits ou propos de nature à brouiller les pistes.