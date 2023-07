Tunisie: Marathon International Tunis-Carthage COMAR - Ce sera le 3 décembre 2023 !

Ils étaient presque tous là pour parler de leur thème favori : le Marathon International Comar de Tunis-Carthage, ce rendez-vous annuel attendu, toujours à la même période de l'année, par les fans de la course à pied. La 36e édition a été fixée au 3 décembre 2023.

Bien entendu, ceux qui seront là courront, soit pour le titre de cette édition internationale (c'est en effet le seul évènement labélisé par la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) inscrit au calendrier international (Aims), soit pour figurer sur les palmarès de la Fédération tunisienne d'athlétisme en tant que champion de Tunisie du Marathon. Sans oublier ceux qui seront là pour le plaisir et qui auront toujours à coeur de s'illustrer et de marquer leur participation à cette prestigieuse épreuve. Les athlètes, amateurs et professionnels, novices et débutants, avides de dérouler sur le macadam, ces jeunes et moins jeunes qui se comptent par centaines et dont le nombre croît d'une édition à une autre, Tunisiens et autres, auront le choix de participer aux quatre courses programmées : le Marathon (42,195km), le semi-marathon (21,1 km), la course pour tous (5 km), le Kids marathon.

Promotion de la destination tunisienne

Le Marathon international Tunis-Carthage Comar, fort de ses 36 ans d'expérience dans la course à pied, a constamment cherché à encourager la participation étrangère, en agissant de manière à accroître le nombre et améliorer la qualité, en alliant la modernisation de son organisation, en ayant recours aux méthodes et équipements de pointe et surtout en s'ouvrant sur les pays du Maghreb, et d'Europe. En attendant ceux que l'on saura intéresser au niveau des autres continents, notamment américain où on compte des dizaines de villes répondant au nom de Carthage.

%

Une façon comme une autre, mais certainement intelligente, de contribuer tout d'abord à la promotion de la destination Tunisie. C'est aussi une façon d'encourager à la pratique du sport, d'une activité physique qui aura le mérite de repousser ce sédentarisme envahissant qui menace la santé de tous et ouvre la voie aux maladies du siècle.

C'est enfin une action en faveur de l'action environnementale qui nous engage tous à protéger notre planète, rudement malmenée des siècles durant, en reboisant et en veillant par tous les moyens disponibles ou à imaginer à ce que les futures générations puissent hériter d'une Terre où il fera bon vivre. Pourquoi pas, a-t-on pensé, ne pas atteindre à moyen terme, l'objectif d'un marathon avec zéro empreinte carbone ?

Le Marathon international Tunis-Carthage Comar, en cette 36e édition, vise par ailleurs à dépasser les records établis, non pas seulement sur le plan des performances chronométriques, mais aussi au niveau de la participation étrangère (30 nationalités) et nationale. Un objectif qui sera à portée, pour peu que le ministère du Tourisme agisse pour assurer la promotion de ce marathon international qui a le mérite d'ouvrir ses bras, à l'instar des grandes compétitions du genre, tout aussi bien aux chevronnés qu'aux amateurs de la course à pied. Nous y reviendrons.