Algérie: Repos biologique et intempéries - 40.000 pêcheurs bénéficient d'indemnisations

ORAN — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Bidani a indiqué, lundi à Oran, que 40.000 pêcheurs au niveau national ont bénéficié d'indemnisations durant la période du repos biologique et lors des intempéries.

A l'ouverture des travaux de l'atelier national de soutien technique pour la création et la gestion des coopératives de la pêche et de l'aquaculture, M Bidani a souligné que "l'Algérie est l'unique pays méditerranéen sur un total de 23 qui indemnise les pêcheurs durant la période du repos biologique (4 mois pour les palangriers et 3 pour les petits métiers) et les intempéries, à la faveur de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Par ailleurs, le ministre a affirmé que ce workshop constitue un pas important pour le lancement du programme de coopération technique signé avec l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture des Nations unies (FAO) visant à mettre en pratique une stratégie nationale pour le renforcement des capacités d'organisation et de gestion de coopératives de pêche et d'aquaculture, sur la base d'expériences réussies en Algérie et d'autres pays de la région et en se référant à des experts dans l'organisation de la profession et en associant au débat les professionnels, les partenaires économiques et les cadres d'autres départements ministériels.

La participation d'experts à cet atelier vise à "donner un aperçu sur les avantages et profits de l'organisation de coopératives et à prendre connaissance des suggestions et les aspirations des professionnels et des partenaires du secteur sur la base d'une approche participative, afin d'adapter le contenu des activités d'appui technique à la création et à la gestion de telles coopératives aux besoins et aspirations des bénéficiaires de ce programme.

Au port de pêche d'Oran, M. Bidani a visité une exposition, à laquelle prennent part des opérateurs économiques spécialisés en pêche, en aquaculture et en industries de transformation et où il a pris connaissance de visu d'un club de pêcheurs et d'un groupe sanitaire réservé à cette catégorie.

Le premier responsable du secteur a inspecté, dans la commune de Mers El Kebir, l'entreprise de construction et de réparation navale affiliée au ministère de la Défense nationale et une usine privée de transformation et de conserverie de produits de la pêche, avant d'inaugurer une nouvelle ligne de transformation et de mise en conserve de la sardine dans la commune de Hassi Ben Yebka et une autre usine de transformation et de conserverie de produits de pêche dans la commune de Hassi Bounif.