Algérie: Présentation du texte de loi fixant les règles relatives aux marchés publics

ALGER — Le ministre des Transports, Youcef Cherfa a présenté lundi devant les membres du Conseil de la nation, au nom du ministre des Finances, Laaziz Faid, le texte de loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics qui vise le renforcement de la transparence, la facilitation de l'accès aux commandes publiques à la faveur de la numérisation, et l'association des startup.

Lors d'une séance plénière présidée par M. Goudjil, président de la chambre haute du parlement, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le représentant du gouvernement a affirmé que le texte de loi tend à "simplifier la notion des marchés publics à travers un cadre juridique clair, transparent et compréhensible par tous".

Le texte de loi s'inscrit, selon le ministre, "en droite ligne avec le projet de loi relatif aux règles de la comptabilité publique et de la gestion financière, ainsi qu'avec la loi monétaire et bancaire". "Cela repose essentiellement, a-t-il dit , sur trois principes fondamentaux que sont le libre accès aux marchés publics, l'équité dans le traitement des candidatures et la transparence des procédures".

Il s'agit également, a-t-il expliqué, de garantir un meilleur encadrement meilleur des marchés publics en tenant compte des profonds changements que connait la situation économique du pays, à travers le renforcement de l'outil de production, notamment les startup labélisées, les petites-entreprises et les micro-entreprises.

De plus, le texte de loi tend à encourager le recours aux énergies renouvelables pour la protection de l'environnement et le développement durable, d'autant plus qu'il consacre le système de conclusion électronique des marchés publics à travers la dématérialisation des procédures des marchés publics a souligné le ministre.

Le ministre a évoqué en outre le portail électronique dédié aux marchés publics, lancé par le département des Finances en décembre 2021, et qui se veut un espace pour l'ensemble des services contractants et des opérateurs économiques dans le domaine des marchés publics. Il vise, selon le ministre, à "diffuser et à échanger des documents et des informations relatives aux marchés publics".

Dans le cadre de la lutte contre la corruption et abstraction faite des sanctions pénales ou des mesures coercitives, le texte de loi prévoit l'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie destiné aux responsables et agents publics participant à la conclusion, à l'exécution et au contrôle des marchés publics.

Le texte prévoit, en outre, que l'appel à la concurrence doit répondre aux procédures de demande d'offre ou à la procédure de négociation. "La demande d'offre représente la règle générale et la procédure de négociation, l'exception, et peut être sous forme de procédure de négociation directe ou de procédure de négociation après consultation", a expliqué le ministre.

Cette procédure vient subroger les dénominations actuelles, à savoir "le gré à gré simple" et "le gré à gré après consultation".

Autre mesure prévue par le texte de loi, la création du Conseil national des marchés publics en tant qu'organisme d'arbitrage administratif indépendant, qui émet son avis sur les litiges nés à l'occasion de l'exécution des marchés publics avec les opérateurs étrangers à travers une commission pluridisciplinaire.

Placé auprès du ministre des Finances, le Conseil aura pour mission de "procéder à l'analyse approfondie des pratiques à l'origine des litiges, proposer la consultation, l'assistance et l'aide et examiner toute question liée aux marchés publics qui lui sera soumise par le ministre chargé des Finances".

Le Conseil se prononce dans le cadre du contrôle de la validité des procédures de conclusion et d'octroi des marchés à importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public, d'avenant ou de recours le cas échéant.

Dans son rapport préliminaire sur le texte de loi, la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation a salué la teneur du texte de loi relatif aux marchés publics, étant un outil efficace à même d'établir les voies et moyens de contrôle et de gestion des marchés publics".

Le texte de loi s'inscrit dans le cadre du plan global de réforme de la finance publique, consacré par la loi organique 18-15 relative aux lois de finances, et visant à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des deniers publics et la présentation des comptes.

Les sénateurs ont procédé, par la suite, à l'examen du texte de loi qui devra être soumis au vote mardi matin.