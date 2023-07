Tunisie: Festival international de Malouf de Testour - Testour... fidèle à la tradition

Le coup d'envoi de la 57e édition du Festival international de Testour sera donné le 25 juillet et se poursuivra jusqu'au 3 août 2023.

Ce festival, qui a lieu annuellement dans la ville de Testour au gouvernorat de Béja, promeut et sauvegarde la musique traditonnelle tunisienne et de toutes les régions arabes.Le programme de cette année est on ne peut plus riche et consistant où le public féru de malouf sera au rendez-vous avec une panoplie de spectacles et concerts, mais également de compétitions entre des clubs de malouf et de chant venus de La Marsa, club Abd El Aziz Jmaiel de malouf sous la direction du maestro Nizar Abdelkefi qui a déjà participé l'année dernière et remporté le 3e prix; de Bizerte, à savoir Chouyoukh Bizerte du malouf et le club Khmaïes Ternane de Bizerte; en plus du club Itfanen du malouf tunisien de Sousse. Une dotation lors de ce concours entre ces troupes sera attribuée au vainqueur.Par ailleurs, ce festival garde toujours sa vocation internationale, et ce, à travers la programmation cette année d'un spectacle libyen.Le programme se présente comme suit :

25 juillet : soirée d'ouverture: spectacle «Chichtri» de la Chambre du malouf avec la participation de Dorsaf Hamdani, Mohamed Ali Chbil et Haifa Yahyaoui

26 juillet : compétitions

- Club Khemaïes Ternane de Bizerte

- Club «Itfanen» du malouf tunisien de Sousse.

27 juillet : spectacle Troupe Chouyoukh du malouf de Testour

- Spectacle «Touboû El Andalos» de la Troupe «Testouriette» sous la direction du maestro Aymen Arfaoui.

- Spectacle : Sidi Ali et le malouf de la troupe de chant arabe sous la direction du maestro Mohamed Abid.

30 juillet : spectacle de l'artiste Mohamed Jebali

31 juillet : Compétitions :

- Chouyoukh Bizerte de malouf

- Club Abd El Aziz Jmaiel du malouf à La Marsa sous la direction du maestro Nizar Abdelkefi

1er août : spectacle international de la troupe de Libye

2 août : spectacle de malouf de l'artiste Sofiène Zaïdi

3 août : soirée de clôture : spectacle de Zied Gharsa

Soyez nombreux et fidèles à ce patrimoine musical.