Madagascar: Précaution

Le montant de la caution pour les candidats à la présidentielle fait jaser le microcosme politique. Tout le monde proteste tout en affirmant qu'ils n'ont aucune peine à rassembler la somme de quatre cents millions d'ariary. Le président de la République a déclaré qu'il s'agit plutôt d'une précaution pour écarter les candidats farfelus et à titre de participation aux frais d'organisation de l'élection étant donné que c'est l'Etat qui prend tout en charge. La somme sera d'ailleurs remboursée au candidat s'il obtient au moins 10% des suffrages.

La somme en elle-même ne représente rien pour les candidats annoncés ou déclarés qui disposent tous d'un ou de plusieurs 4x4 rutilants dont la valeur unitaire dépasse nettement le montant de la caution. La somme peut paraître indécente et cynique pour un pays parmi les plus pauvres au monde mais presque tous les candidats virtuels n'échangeraient pas leur confort pour réduire la pauvreté. Comme l'a si bien dit le président de la République, les hôpitaux et les ambulances n'ont jamais été la priorité des dirigeants successifs.

À chaque exercice budgétaire on renouvelle le parc automobile des ministères mais jamais l'achat d'une ambulance ou d'un camion pour les sapeurs-pompiers n'a figuré dans la rubrique investissements. On ressasse à corps et à cri l'indépendance et la souveraineté mais on n'est pas capable de couvrir les besoins élémentaires et vitaux de la population. Il fut un temps où l'ambulance d'un grand hôpital public de Tana était une donation du Rotary club de La Réunion, une voiture de la police portait une immatriculation réunionnaise.

On entendait souvent dans un passé récent que la police et la gendarmerie ne peuvent pas se déplacer en cas d'urgence faute de moyens de locomotion. Les détenus marchaient à pied d'Antanimora au tribunal Anosy pour être jugés et en profitaient pour prendre la poudre d'escampette. La situation s'est améliorée depuis, grâce à des efforts importants de l'État.

Ceci dit il se pourrait que la hausse du montant de la caution ne ferait pas diminuer le nombre de candidats comme la hausse du prix du carburant n'a jamais réduit les embouteillages ni la vente de voitures neuves ou d'occasion. S'il y a cinquante candidats, on aura 10 millards d'ariary que l'on peut affecter au paiement des vacations des pauvres enseignants ou d'autres arriérés de l'État, par les temps qui courent. Comme on dit, "Time is money."