Afrique: Barea - Un nutritionniste au sein du staff

À trente-sept jours de l'ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va héberger du 23 août au 3 septembre, et pour donner plus de chance aux joueurs malgaches les Barea de Madagascar, le ministre de la jeunesse et des sports Haja André Resampa a reçu à la salle de presse au stade Barea le staff technique de l'équipe nationale malgache. Haja André Resampa lors d'un brève entretien a expliqué que « l'objectif pour Madagascar est de gagner le numéro un du classement en terme de médaille durant les JIOI à la maison.

Comme toutes les disciplines, le football est une discipline qui vise la médaille d'or à la maison. C'est pourquoi, des nouveaux techniciens sont venus en renfort au coach Rôrô ». Les techniciens très enthousiastes Maaref Wissen en provenance de Créteil et de Gilles Hugon, déjà collaborateur au sein de l'accademie Barea et Patrick Duvaux, un nutritionniste vont apporter leur aide et leur façon de voir comment amélioer les jeux de nos joueurs malgaches.

Le cas Fabien Boyer

Les Barea de Madagascar iront à Mahajanga pour leur premier regroupement et des tests matchs y seront effectués. Et Haja André Resampa de continuer: " Nous avons discuté avec le staff technique des Barea comment va se faire la suite du regroupement. En plus, l'équipe nationale malgache a des échéances qui l'attendent comme la suite de la qualification à la CAN, les éliminatoires pour la coupe du monde. Nous vison loin et il faut se préparer dès maintenant ". Quant à coach Rôrô, il a expliqué que « jouer les JIOI à la maison a son importance capitale pour le football.

Pour chercher de bons résultats, il faut s'entourer de bons techniciens capables d'apporter d'autre vision. En plus, le championnat de Madagascar touche à sa fin. Pour garder des formes il faut se préparer à tout : physique, technique... Et pour défendre la couleur malgache, nous comptons aligner les joueurs les plus en forme ». Et pour conclure, coach Rôrô a expliqué le cas de Fabien Boyer: « Il reste dans l'équipe nationale malgache après les JIOI de 2023. C'est vrai qu'il va jouer pour la Réunion, seulement pour les JIOI car cette onzième édition est la seule occasion pour lui de joueur pour représenter le Réunion. Il n'a pas joué dans un championnat malgache, c'est pourquoi, il ne peut pas intégrer l'équipe nationale malgache durant les JIOI de 2023 »