Sénégal: Anniversaire du décès de Ousmane Tanor Dieng - Le PS a honoré la mémoire d'un homme de consensus

Le Parti socialiste (Ps) a honoré, samedi dernier, la mémoire de son défunt Secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, décédé le 15 juillet 2019, à l'âge de 72 ans. La cérémonie d'hommage, organisée à la Maison du Parti à Colobane, a servi de cadre pour rappeler l'importance que ce leader accordait aux intérêts de la Nation.

Pour marquer l'anniversaire du décès de l'ex-Secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, les membres du Parti socialiste (Ps) ont opté, cette année, pour la sobriété eu égard aux recommandations de la famille du défunt. Mame Bounama Sall l'a souligné lors de sa prise de parole. « Nous avions voulu lui rendre un hommage à la hauteur de sa dimension et effectué un pèlerinage à Nguéniène où il a été enterré. Mais sa famille biologique a souhaité que tout se fasse dans la discrétion et la sobriété », a-t-il indiqué.

Pour autant, des militants ont tenu à faire le déplacement pour saluer la mémoire d'un bâtisseur hors pair, d'un républicain qui a toujours mis en avant les intérêts supérieurs de la Nation au-dessus des considérations politiques, selon leurs mots. Ils ont mis en lumière des pans de sa vie, considérant que sa trajectoire, adossée à des valeurs fortes, peut servir de référentiel à la nouvelle génération. Les témoignages élogieux ont fait ressortir la dimension d'un homme de consensus, qui a su inculquer des valeurs d'humanité et privilégier la recherche de solutions consensuelles. « La famille socialiste est certes orpheline, mais fière de lui et riche du bel exemple qu'il fut, pour tous : une oasis de valeurs », a souligné la Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye.

Elle est revenue sur ses étroites relations avec Ousmane Tanor Dieng, qui a su perpétuer le legs du fondateur de son parti, Feu Léopold Sedar Senghor. « Ousmane Tanor Dieng n'avait certes pas cheminé avec le Président Senghor, mais tout, dans sa démarche, dans sa méthode d'action, dans son approche de la chose publique, dans sa vision globale de la société et de ce qu'elle doit être, tout, dis-je, renvoie au Président Senghor, je veux dire, à son enseignement », soutient-elle. Et elle ajoute : « homme d'État, homme politique, patriote, républicain et démocrate, c'est dans la période post-alternance qu'il s'est assurément révélé comme le véritable héritier de Senghor, le continuateur de son oeuvre politique et le gardien infatigable de l'héritage senghorien qu'il tenait du Président Abdou Diouf et qu'il s'était fait un point d'honneur de préserver et de protéger, contre vents et marées ».

Attachement viscéral aux intérêts du pays

Si le Ps a nagé dans des zones de turbulence après sa défaite électorale en 2000, elle a su tenir la barque grâce, dit-elle, aux décisions éclairées prises par son leader. « On se demande ce que serait devenu le Ps, sans lui, dans la période dite des vaches maigres. Il est resté fidèle au poste, ouvert, mais ferme, intransigeant dans ses convictions et incorruptible », a précisé la Sg. Des réalisations qui ont pu être faites grâce, dit-elle, à ses qualités de leader honnête, loyal, sincère et discret dans ses rapports avec l'autre. « Son attachement viscéral aux intérêts du pays ainsi que sa claire vision de la maturité démocratique de notre peuple l'avaient conduit, dans un contexte politique particulier, où aucune formation politique ne pouvait plus conquérir seule le pouvoir, à initier, avec d'autres leaders, différentes formes de regroupements des forces de l'opposition. La forme la plus achevée de ses initiatives, en termes de longévité, de bilan, de succès, est la coalition "Benno bokk yaakaar" (Bby) », a-t-elle précisé.

Les sacrifices consentis pour préserver des alliances politiques sont liés, selon ses explications, au fait que l'homme n'aimait pas verser dans les demi-mesures. « Quand il s'engageait, il donnait tout et s'investissait sans ménagement, au service de l'intérêt général. Il en était ainsi de la réélection du Président Macky Sall, en 2019 ; un objectif fondamental à la réalisation duquel, il s'était totalement investi, jusqu'à la victoire finale », renseigne-t-elle. Lui attribuant une solide carapace, une stature politique nationale et internationale, par le travail méthodique et organisé sur le terrain, Mme Aminata Mbengue, s'est réjouie du fait que son défunt Secrétaire général ait imprimé son empreinte dans les annales de l'histoire politique grâce à sa capacité à « rester droit dans ses bottes », en toutes circonstances.

Bby célèbre un allié de taille

La coalition « Benno bokk yaakaar » (Bby) a magnifié, samedi dernier, le travail remarquable du défunt Secrétaire général du Ps pour le maintien de son élan unitaire. Zahra Iyane Thiam, qui a conduit la délégation de l'Alliance pour la République (Apr) a salué la mémoire d'un digne héritier de Senghor.

« Par sa contribution majeure, il a montré que Bby est devenu un patrimoine du peuple sénégalais et que la démocratie s'enrichit des alliances solides », a-t-elle indiqué. Sa position est partagée par le vice-président du Hcct, Momar Samb, qui s'est prononcé au nom de Bby. « Il a été un homme d'une dimension humaine exceptionnelle. Il a su montrer que la politique est un moyen de rendre service à son pays. Grâce à sa finesse d'esprit, il a permis au Ps de résister aux secousses et de contribuer au renforcement des alliances politiques », a estimé M. Samb.

Pour le député Cheikh Seck, le défunt a consenti d'énormes sacrifices pour sauver la coalition présidentielle, quitte à libérer des postes qui devaient revenir au Ps. « Il faisait preuve de compréhension. Il disait que Bby doit survivre, même au-delà de 2024. Durant ses derniers jours, il nous avait encouragé à continuer à soutenir Macky Sall », a-t-il rappelé. Le Ministre Alioune Ndoye a abondé dans le même sens. « Il nous encourageait à poser des actes tendant à préserver l'unité de la coalition », a-t-il souligné.

L'occasion a été aussi saisie par l'universitaire Louis Thomas Ciss pour inviter tous les socialistes à la discipline et à la préservation de la concorde. « Il tenait à ce que le parti puisse tenir, au moment où le navire est en train de taguer. Nous devons nous inspirer de ses enseignements pour garder le cap sous la direction de notre Sg, Aminata Mbengue Ndiaye, la femme de la situation », a-t-il préconisé.

Les socialistes de Tambacounda revivifient le legs de Tanor

TAMBACOUNDA - Décédé le 15 juillet 2019, l'ancien Secrétaire général (Sg) national du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng, a marqué l'histoire politique du Sénégal en générale et du parti socialiste (Ps) en particulier. Il a laissé des traces indélébiles. Quatre ans après, les responsables politiques du Ps de la région de Tambacounda se souviennent encore de leur camarade. Ils ont organisé une séance de lecture de Coran en la mémoire de celui qu'ils appellent leur idole et référence.

Une occasion pour eux de revivifier le legs de cet homme qui a marqué son temps sur la sphère politique. « Le président Ousmane Tanor Dieng nous a laissé beaucoup de choses. Il nous a laissé des qualités telles que, la dignité, l'honnêteté, la reconnaissance. Il nous a enseigné la fidélité dans l'amitié, la fraternité, mais également la justice », dit Syna Cissokho, responsable politique du parti à Tambacounda. Selon M. Cissokho, le Ps est le seul parti politique au Sénégal qui forme ces jeunes militants à l'idéologie et aux valeurs du parti.

Concernant la présentation d'un candidat du Ps à la prochaine élection, M. Cissokho précise que « le Secrétariat exécutif national en a déjà débattu. Mais nous avons demandé à la Secrétaire générale nationale de discuter avec le président de "Benno bokk yaakaar" (Bby). Et je crois que les deux autorités sont en train de parler. Ce qu'ils décideront sera retenu ».