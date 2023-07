Ile Maurice: Le JT de la MBC vu pour vous - Narendra Modi vole la vedette

La MBC a consacré l'ouverture de son journal télévisé au Premier ministre (PM) indien, Narenda Modi. Il a eu droit aux neuf premières minutes de ce journal télévisé. Sous le thème «Narendra Modi, popularité mondiale grandissante grâce à sa vision et son dévouement», la MBC lui a accordé un premier reportage le montrant comme l'invité d'honneur à la Fête nationale française.

La journaliste rappelle que Narendra Modi incarne la puissance économique notamment. La MBC a passé ensuite les différentes rencontres que le Premier ministre indien a eues ces derniers temps. Il y a eu sa rencontre avec le PM australien, disant cette phrase devant les caméras : «PM Modi is the boss!» La journaliste rappelle que lors d'un sommet au Japon, le président des États-Unis a sollicité Narendra Modi pour avoir un autographe.

Il y a un défilé d'images montrant le PM indien avec des chefs d'État et des dignitaires. Ensuite vient l'image de Narenda Modi accueillant Pravind Jugnauth. La journaliste précise qu'au fil des années, Narendra Modi a développé une grande amitié avec Pravind Jugnauth. La MBC a rappelé les différentes décorations internationales obtenues par le chef du gouvernement indien.

Le deuxième reportage n'était que des images de la visite de Narendra Modi en France, avec une répétition de l'image montrant Emmanuel Macron tenant le PM indien par la main. Le deuxième titre du JT télévisé était le MV Trochetia qui reprend le service entre Maurice et Rodrigues. Cependant, le présentateur a précisé que le reportage n'était pas prêt. Une vingtaine de minutes plus tard, les téléspectateurs ont pu découvrir ce navire avec des témoignages des membres d'équipage et des voyageurs. Le ministre Sudheer Maudhoo était également un intervenant. D'ailleurs, il a été le seul ministre qui a eu droit à un passage au JT.

La MBC a également consacré une bonne couverture au début des cours de rattrapage pour les Grades 5 et 6 et la dernière grande célébration du cardinal Maurice Piat avant de passer le relais à Jean Michaël Durhône. L'enquête de la police après la découverte d'un hors-bord à La Réunion et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour examiner les patients cardiaques étaient également parmi les sujets du JT.