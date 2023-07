Afrique: Huawei Madagascar - Lancement du Programme Seeds for the Future, hier au Novotel

Initié par Huawei et ses partenaires, ce programme de formation sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) offre aux participants une opportunité unique de développement et de réseautage dans le domaine des TIC.

Une grande opportunité. C'est ce que représente le Programme Seeds for the Future, qui permet aux participants de bénéficier de huit jours d'ateliers de formation, d'un concours de projet sur les TIC appelé Tech4Good, ainsi que d'un accès à la communauté des anciens participants. Depuis sa création, ce programme a été mis en oeuvre dans 139 pays, bénéficiant à plus de 15 000 participants. Huawei a également établi une collaboration fructueuse avec plus de 500 établissements scolaires et universitaires à travers le monde. Pour Madagascar, le programme accueille cette année 32 participants, dont 17 garçons et 15 filles. Neuf universités participent à cette édition, dont trois situées à Diego, Fianarantsoa et Antsirabe. Une particularité de cette année est également la première participation de quatre universités non spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication : l'INSCAE, l'ACEEM, l'ISCAM et l'Institut CONFICIUS.

Concours

Un volet essentiel de l'aventure Seeds for the Future est le projet Tech4Good. Il s'agit d'une compétition internationale visant à favoriser l'entrepreneuriat et le leadership des participants. Les projets développés par les participants abordent les Objectifs de Développement Durable (ODD) et apportent des solutions aux problèmes identifiés dans leur communauté grâce à l'innovation technologique. Les meilleurs projets seront sélectionnés pour la phase finale et les participants auront l'opportunité de bénéficier d'un mentorat supplémentaire en Chine, ainsi que la possibilité de remporter jusqu'à 100 000 dollars américains pour la réalisation de leur projet.

%

Carl Wu, directeur général de Huawei Madagascar, souligne l'importance du Programme Seeds for the Future pour le développement du capital humain. Huawei travaille en étroite collaboration avec le ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) dans le but de contribuer à la construction d'un Madagascar intelligent et connecté. Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, a quant à lui encouragé les jeunes à identifier les problèmes de la vie quotidienne et à apporter des solutions grâce à la technologie numérique. Il a souligné l'engagement du gouvernement malgache en faveur du développement numérique à travers des partenariats avec des entités telles que Huawei Madagascar et l'ODC (Orange Digital Center). Pour le Gouvernement, l'objectif est d'atteindre la souveraineté numérique en favorisant l'acquisition de compétences dans le domaine des TIC. Certes, le programme Seeds for the Future conduit à l'atteinte de cet objectif.