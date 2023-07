Madagascar: Amélioration du Secteur du transport terrestre des voyageurs - Nouvelle race de coopératives est née

Lapériode des vacances bat actuellement sont plein. Le secteur du transport terrestre des voyageurs reste fortement sollicité par les usagers pour sillonner les quatre coins de l'Ile. De leur côté, les coopératives de transport font de leur mieux pour offrir des services de qualité à l'endroit d'une clientèle de plus en plus exigeante dans le domaine. Malheureusement, loin est de constater que beaucoup reste à faire dans l'amélioration des qualités de service de l'ensemble des acteurs de ce secteur par faute de professionnalisation.

Vraie rénovation

D'autre part, Dans le souci permanent d'améliorer le secteur du transport terrestre des voyageurs, certaines coopératives dans la Capitale ont décidé d'être les pionnières d'une vraie rénovation du secteur et faire tâches d'huile dans les zones qu'elles desservent à la grande satisfaction des usagers où les qualités de service prônent. Des qualités de service gérées dans des gares routières privées, comme Andravoahangy et Andefan' Ambohijanahary qui dépassent de loin celles que l'on a l'habitude de servir dans les gares routières de « Fasany karana » et bien d'autres qui nécessitent à être améliorées et épouser l'adage comme quoi les clients sont rois.

Un Plus

Ces nouvelles générations de coopératives qu'Andravoahangy et Andrefan'Ambohijanahary qui sont entrain de promouvoir sont bien accueillies et ont le vent en poupe de par l'affluence des demande et elles ne cessent d'améliorer leurs qualités de service selon les désirs d'une clientèle soucieuse de la performance. Tout comme ces coopératives soucieuses de la préservation de l'environnement. Un plus !