Madagascar: Production de savon - Création d'une coopérative à Tsiroanomandidy

Accroître la production de savon et réduire le prix de ce produit de première nécessité. Tel est l'objectif annoncé par le père Zafiarinel Rabemanantsoa, gérant des Centres de Formation Professionnelle (CFP) de Maharavoandriana et Ambohintsoa Tsiroanomandidy, qui s'est réuni avec les représentants de la direction régionale de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (DRICC).

Dans cet objectif d'accroître la production, les deux parties ont convenu de créer une coopérative dénommée MAGIS (Maharavo Agro Inter-Sectoriel) visant à encourager cette hausse de production et éventuellement réduire les prix de ce produit essentiel. La création de la coopérative constitue une initiative majeure pour répondre à la demande croissante de savon et offrir des prix plus abordables à la population. Les CFP de Maharavoandriana et Ambohintsoa Tsiroanomandidy joueront un rôle central dans cette démarche, grâce à leur expertise et à la formation professionnelle dispensée aux apprenants.

En travaillant en étroite collaboration avec la DRICC, la coopérative MAGIS bénéficiera d'un soutien institutionnel important pour assurer son bon fonctionnement et sa croissance. Les représentants de la DRICC apporteront leur expertise en matière d'industrialisation, de commerce et de consommation, créant ainsi un environnement propice au développement de la coopérative.

Satisfaire les besoins

L'objectif principal de la coopérative MAGIS est d'augmenter la production de savon afin de répondre à la demande croissante du marché local. En favorisant une hausse significative de la production, la coopérative vise également à faire baisser le prix du savon, le rendant ainsi plus accessible à tous les consommateurs.Pour atteindre cet objectif, la coopérative MAGIS mettra en place des mesures stratégiques telles que l'amélioration des techniques de production, l'optimisation des processus logistiques et l'exploration de nouvelles opportunités commerciales. En tirant parti des ressources disponibles et en renforçant la coopération entre les différents acteurs, la coopérative MAGIS s'engage à faire face aux défis et à saisir les opportunités offertes par le marché du savon.

Coopération prometteuse

La création de la coopérative témoigne de la volonté des CFP ainsi que de la DRICC de travailler main dans la main pour stimuler la production locale et favoriser le développement économique de la région. En unissant leurs forces, ces acteurs clés espèrent créer une synergie positive et apporter des bénéfices tangibles à la population en termes d'emploi, d'accès à des produits de qualité et de dynamisation du tissu économique local.Cette initiative est une preuve tangible de l'engagement des parties prenantes à exploiter les ressources et les compétences locales pour répondre aux besoins du marché et améliorer les conditions de vie des communautés.