Madagascar: Six photographes malgaches à l'honneur avec l'exposition «A to A - Antananarivo To Arles»

Du 19 juillet au 19 août 2023, les amateurs de photographie des Rencontres d'Arles, célèbre festival international organisé chaque année dans le sud de la France, pourront visiter à l'exposition « A to A - Antananarivo To Arles ». L'occasion pour six photographes malgaches d'exposer leur travail aux Docks d'Arles.

Il y aura un petit bout de Madagascar aux Rencontres d'Arles. Cette année, la programmation Off du premier festival international de la photographie offre un écrin de choix à six photographes documentaires issus de la Grande Île.

Du 19 juillet au 19 août 2023, les visiteurs du festival auront la chance de s'offrir un voyage en couleurs et en noir et blanc, à l'autre bout du monde, le temps d'une déambulation dans la Galerie « Aux Docks d'Arles » pour venir y admirer l'exposition « A to A » (à prononcer en anglais), pour Antananarivo to Arles.

Des thématiques très éclectiques y sont abordées. De la problématique des voleurs de zébus au Moringa - cette lutte traditionnelle du nord du pays - en passant par le Sambatra, la fête de la circoncision collective qui a lieu tous les sept ans à l'Est de Madagascar, les photographes malgaches donnent à voir leur pays et leur art.

« Il était important aussi de mettre en avant une nouvelle génération de photographes »

Une exposition comme une récompense pour le photojournaliste Henitsoa Rafalia : « C'est l'un des plus grands festivals de photo dans le monde. C'est un graal pour moi, c'est l'aboutissement d'un long travail, d'efforts que j'ai fournis pendant tant d'années, dans le métier. »

Lui, a choisi de documenter la sécheresse meurtrière qui frappe le Grand Sud de l'île. « Mes photos, elles montrent la réalité, affirme-t-il. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de solutions concernant l'eau dans le sud. Ce Grand Sud, c'est devenu juste un cimetière de projets. J'y vais chaque année et c'est de pire en pire. Et le fait d'en parler, c'est quelque chose de grand pour moi ».

À l'origine de cette initiative, Rijasolo, photojournaliste lui-aussi, et co-commissaire de l'exposition : « Madagascar est une nation photographique reconnue pour ses photographes documentaires d'une certaine époque. On pense évidemment à Pierrot Men, Dany Be, Maxime Sety, qui sont toujours importants dans l'histoire de la photographie malgache. Mais il était important aussi de mettre en avant une nouvelle génération, plutôt des trentenaires, qui ont aussi des choses à dire et une autre façon de représenter leur pays. »

Comme un clin d'oeil au titre de l'exposition, les six photographes malgaches ont eux aussi fait le déplacement « From Antananarivo to Arles » pour échanger, le temps du festival, avec les visiteurs.