Madagascar: VOX ANGELI VIVACE - Un nouvel album pour clore son dixième anniversaire

Comme son intitulé « Smile » l'indiquait, le concert de clôture de la célébration du 10ème anniversaire du choeur classique Vox Angeli Vivace s'est déroulé dans la joie ce samedi 15 juillet à la Chapelle Saint Michel Amparibe.

Pour ce choeur placé sous la direction de Fahombiazana Andrianamelasoa, rendre la musique classique accessible à tous a toujours été l'objectif principal. Le choeur Vox Angeli Vivace qui signifie littéralement voix d'ange, voulait également transmettre la joie en rendant grâce à Dieu et en apportant un temps de répit et d'évasion à tous ceux qui traversent actuellement des moments difficiles.

Pari réussi en partie grâce au répertoire du récital qui a été riche et diversifié. Le public a pu apprécier des oeuvres classiques phares telles que « Adoramus Te » de Jean-Sébastien Bach, « Nella Fantasia » d'Ennio Morricone ou encore « Fall Slaw Tears » de Ruth Elaine. Mais des standards beaucoup plus rythmés et connus de tous ont été revisités par ce groupe de passionnés de musique classique. Ainsi, « Africa » de David Paich et Jeff Porcaro, « Smile-La mer » de Charlie Chaplin ou encore l'incontournable « What a wonderful world » ont également résonné dans la chapelle durant cet après-midi.

Une invitée surprise est également venue sublimer ce moment grâce à sa voix mythique. Il s'agit de Bodo, notre Diva nationale, qui pour l'occasion a interprété « Ilay Tompo » et « Dada », ses propres chansons, mais dans une version réarrangée par Herimamy Andriankotoniaina, l'arrangeur de ce choeur classique.

Le clou de la soirée a été la sortie du premier album « Tsy hay adinoina » qui a été présenté officiellement au public durant ce concert. Cet album retranscrit certaines oeuvres du grand auteur-compositeur malgache Gilles Ramiarison souvent chantées par ce choeur. D'ailleurs, l'album a été réalisé en collaboration avec la famille de l'illustre artiste. Rideau donc sur les 10 premières années de l'un des choeurs les plus connus du monde de la musique classique à Madagascar. Pour les dix prochaines années, Vox Angeli Vivace promet encore de plus belles surprises parce que « La Foi, l'Amour et la Musique, sont éternels et immortels ».