Madagascar: 1Ils ont fait le buzz...

Des rations d'eau comme au Darfour

Les scènes partagées sur Facebook se déroulent dans les quartiers de la capitale d'un pays démocratique et républicain, Madagascar. Comme dans une nation brisée par la guerre, les tananariviens et tananariviennes, femmes, hommes et surtout enfants, munis de seaux d'eau, de jerricanes... font la queue pour leur ration d'eau auprès d'un camion de la Jirama, la compagnie nationale d'eau et d'électricité. Autant revenir au Moyen-Âge, quelque part cela aurait été mieux de dire à la population « Allez-vous faire voir, nous faisons de vous ce que nous voulons ». Heureusement que trois semaines ont été données au ministre de l'Énergie pour mettre un terme au délestage.

Tamatave, cité des héros et des héroïnes malgaches

Décidément, Tamatave est devenue la ville de l'héroïsme ces derniers jours. Après le sacrifice presque mortel, digne d'un conte de princesse, de Hery pour sauver une inconnue détroussée par des bandits armés. Cette fois, c'est tout un régiment d'internautes qui sont venus au secours d'Elie, sortie de l'hôpital et laissée très affaiblie sur une pelouse au vu et au su des passants il y a au moins cinq jours. Rapidement, le « post » a circulé et a alerté des hommes et des femmes de bonne volonté. Un appel à l'aide a été lancé. Rapidement, Elie a pu être secourue et hospitalisée. Ce sont les internautes, sûrement des contribuables, qui ont contribué à ses soins.

Terrorisme environnemental

Le 6 juillet, la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux, des propos glaçants puisque Angelique Decampe Razafindrazoary a reçu des menaces de mort venant d'une « mafia qui exploite illégalement ce patrimoine ». Ce patrimoine est la forêt de Vohibola dans l'est du pays. La menacée est la chef de file d'une organisation à but non lucratif, « Razan'i Vohibola ». Selon son témoignage partagé sans filtre sur Facebook, les hommes venus chez elle l'ont intimidée en lui disant « Tu as une fille. Ta fille sera orpheline ». Menace ou promesse, cela démontre encore une fois la croix que doivent porter les défenseurs de l'environnement à Madagascar, faute de vrais responsables.