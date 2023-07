Madagascar: Festival Alefa Parkour - Le Championnat national à l'honneur

La deuxième édition du Festival Alefa Parkour ainsi que le Championnat national de parkour a été lancé, à l'IFM Analakely, hier, lors d'une conférence de presse. L'événement a débuté par une séance d'initiation d'une trentaine d'enfants défavorisés, issus de l'association Zara Aina et de l'ONG Grandir Dignement, qui s'est tenu au jardin d'Anosy.

Cette initiation prendra fin ce jour. Demain, les traceurs malgaches se donnent rendez-vous à la Cité d'Ankatso pour des séances d'entraînement libre, challenge skills compétition et également le shooting photo. Il s'agit de la deuxième édition du festival organisé par l'association Traceur Gasy, en partenariat avec l'Ambassade France, la commune urbaine, XXL Mada, Emip Madagascar et le Comité Olympique Malgache.

« Nous sommes ravis de vous annoncer cet événement extraordinaire, dont l'objectif est de faire découvrir le parkour au plus grand nombre à Madagascar et de rassembler tous les passionnés de parkour du pays. L'équipe de Traceur Gasy sera également présente dans plusieurs endroits à Antananarivo pour animer des ateliers de parkour et réaliser des démonstrations », a fait savoir Faliniaina Antonio, président de l'association Traceur Gasy.

Le point culminant du festival se déroule du 21 au 23 juillet à l'occasion du Championnat de Madagascar de Parkour. Une cinquantaine d'athlètes venant d'Antananarivo, Antsirabe, Morondava, Sambava, Mahajanga et Fianarantsoa seront présents durant la compétition. Deux catégories seront à concourir dont le Freestyle et le Speedrun.

Le Freestyle consiste en une course libre permettant aux athlètes de s'exprimer librement avec leur propre style. Pour le Speedrun, les athlètes doivent surmonter les obstacles le plus rapidement possible pour atteindre la ligne d'arrivée.

En plus du Parkour, le cirque, le foot freestyle, la danse, le street workout, le tricking, les capoeiras seront au programme pendant l'évènement. Rappelons que le parkour ou l'art du déplacement (ADD) est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels par des mouvements rapides et agiles et sans l'aide de matériels.