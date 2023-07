Madagascar: RN9 - Achèvement de la Phase 2 des travaux de réhabilitation

Satisfaisants. Les travaux de bitumage de la RN9 réalisés par l'entreprise chinoise de travaux publics China Railway 18th Bureau Group (CRCC) sont prêts à être livrés, en bonne et due forme.

La phase II du projet est pratiquement bouclée précise Chen Jiang, le conducteur des travaux. Il a rappelé que c'était au quatrième trimestre 2022 que le projet RN9 a lancé avec succès la première étape des travaux de bitumage.

Appréciés

« L'ensemble du personnel s'est mobilisé et a travaillé jour et nuit pour accélérer les travaux dont la qualité répond aux normes exigées par les pouvoirs publics », a précisé le technicien chinois. Des travaux qui sont également appréciés par les représentants du principal bailleur de fonds, la Banque Africaine de Développement.Rompue à ce genre de travaux, avec à son actif de nombreux grands chantiers partout dans le monde, et notamment en Afrique, la CRCC a, en tout cas, démontré qu'elle est capable de réaliser des travaux de grande qualité, malgré les aléas climatiques auxquels elle devait faire face. « Les conditions ont été extrêmement difficiles aussi bien durant les saisons de pluie que les périodes de sécheresse, mais nous n'avons jamais baissé les bras et avons toujours tenu à relever le défi d'offrir aux usagers une routé de très bonne qualité », a-t-il ajouté.

%

Fierté

En tout cas, cette nouvelle route qui sera inaugurée par le président de la République Andry Rajoelina dans les jours qui viennent fait déjà des heureux parmi les populations riveraines. « Les conditions de vie de la population se sont considérablement améliorées et le développement économique est relancé », selon toujours Chen Jiang. Une fierté pour la CRCC qui confirme, à travers ce projet, son statut de « bras économique » de la coopération chinoise en Afrique. Véritable mastodonte aux multiples activités exercées aussi bien en Chine que dans le reste du monde, la CRCC est connue aussi bien pour ses ventes de trains en Chine, en Egypte, au Canada, au Mexique que pour les constructions de lignes de chemins de fer aux quatre coins de l'Asie et de l'Afrique ou encore les immenses chantiers en Arabie Saoudite ou dans les Emirats Arabes Unis. L'acronyme cache l'une des plus importantes entreprises chinoises et le numéro un mondial du secteur ferroviaire. Un partenaire de taille pour le développement des infrastructures routières à Madagascar.