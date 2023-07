Afrique: Sécurisation foncière - Le projet CASEF devenu un modèle pour les pays d'Afrique

Madagascar devient une source d'inspiration en matière de sécurisation foncière. Plusieurs délégations issues de divers pays ont visité le pays, pour des échanges dans ce domaine, à l'exemple des Sénégalais qui étaient dans nos murs, la semaine dernière.

Un modèle à suivre. C'est ainsi que la politique de sécurisation foncière, mise en oeuvre à Madagascar à travers le projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière), est décrite sur le continent africain. Du 10 au 15 juillet dernier, une délégation sénégalaise composée de cadres de l'administration foncière, des maires et des membres du personnel du PROCASEF Sénégal a effectué une visite d'échanges à Madagascar pour s'informer sur les opérations de sécurisation foncière massive menées dans le pays. Ils ont été reçus par Holder Ramaholimasy, ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, un des ministres de tutelle du projet CASEF en matière de certification foncière. Durant les rencontres, le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers (MATSF) a souligné l'importance de ces échanges bénéfiques tant pour la délégation sénégalaise que pour l'administration foncière malgache.

Découverte des mécanismes

Les membres de la délégation ont eu l'opportunité d'échanger avec des experts malgaches sur l'enregistrement des droits fonciers, ainsi que sur la mise en place et le fonctionnement des guichets fonciers, notamment celui de Soamanandrariny, dans le district d'Antanifotsy, région Vakinankaratra. Au cours de ces échanges, ils ont découvert les mécanismes de gestion foncière décentralisée ainsi que le succès de l'Opération de Certification Foncière Massive (OCFM) à Madagascar. Ces échanges ont permis à la délégation sénégalaise d'acquérir une compréhension approfondie des processus de sécurisation foncière mis en oeuvre dans le pays.Pour clôturer leur séjour à Madagascar, la délégation sénégalaise a été reçue samedi dernier par le MATSF, pour une séance de restitution. Au cours de cette réunion, les membres de la délégation sénégalaise ont pu partager les connaissances acquises et les enseignements tirés de leur visite à Madagascar.

%

Inspiration

Certes, la délégation sénégalaise rentre chez elle riche d'expériences grâce aux échanges lors de leur visite à Madagascar. Selon les parties prenantes, cette visite ne se limite pas à un simple échange, mais elle est appelée à se poursuivre dans un esprit de coopération et de collaboration entre les deux pays. Bref, le modèle malgache en matière de sécurisation foncière continue d'attirer l'attention d'autres pays africains. En juin 2023, une délégation burundaise était également en visite à Madagascar pour s'informer du modèle malgache en matière de restauration de paysages et de mise en échelle de la certification foncière. Madagascar, classé troisième en Afrique en matière d'Opération de Certification Foncière Massive, a suscité l'intérêt du gouvernement burundais qui souhaite tirer des leçons de cette expérience réussie. Le succès et les impacts significatifs de l'opération de certification foncière massive sur le développement socio-économique ont été confirmés, selon le projet CASEF. Le modèle malgache joue un rôle essentiel dans la promotion d'une gestion responsable des terres et la protection des droits fonciers, contribuant ainsi au développement économique et social du pays.