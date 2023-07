Angola: Le Système National de Santé a besoin de plus d'un millier de nouvelles unités

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a souligné, lundi, la nécessité de 1800 nouvelles unités dans tout le pays, dont 600 à Luanda, principalement dans le réseau primaire, pour renforcer le Système national de santé.

S'exprimant lors d'une audition promue par la 6e Commission des travaux spécialisés de l'Assemblée nationale, pour aborder la situation actuelle du secteur, Sílvia Lutucuta a déclaré que cela faisait partie de la stratégie d'amélioration des infrastructures hospitalières dans le pays.

Au cours de l'audition, les parlementaires ont également été informés de la subvention des médicaments pour les patients atteints de maladies chroniques non transmissibles, telles que l'hypertension et le diabète, afin qu'ils aient accès à des médicaments à moindre prix.

Selon la gouvernante, le ministère de la Santé a légalement défini l'exonération fiscale de ces médicaments et travaille actuellement avec le ministère des Finances pour passer du régime de prix libres à des prix contrôlés.

Sílvia Lutucuta a fourni des informations sur la mise en oeuvre des politiques de santé publique, les actions de lutte contre les grandes endémies, les défis de la prévention des maladies négligées, le processus de mise en oeuvre du principe d'humanisation des services de santé, le respect de l'éthique et de la déontologie dans la prestation des soins, entre autres.

A leur tour, les parlementaires ont recommandé la rigueur dans la supervision du Système National de Santé, dans le but de le rendre plus résilient, efficace, efficient et accessible à tous.

La coordonnatrice de la 6e Commission, Arlete Borges, a indiqué que « l'explosion » démographique était l'une des principales raisons des inondations dans les hôpitaux.

La députée a réaffirmé que Luanda avait besoin de 600 hôpitaux supplémentaires pour alléger la pression existante, compte tenu du déficit existant en termes de soins primaires.

Il a admis qu'il y a aussi un déficit en termes de soins tertiaires, puisqu'il n'y a que trois grands hôpitaux, alors que l'idéal serait au moins 9 grands hôpitaux pour l'expansion des soins de santé.

Au cours des cinq dernières années, l'Exécutif, dans le cadre du Programme d'Investissement Public (PIP) et du Programme Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), a procédé à la construction de 85 unités sanitaires modernes, 54 sous le PIP et 31 sous le PIIM, équipées et dotées des nouvelles technologies.

Ces infrastructures ont augmenté l'offre de lits du Service National de Santé de plus de 8 492 lits, renforçant les mécanismes de référence et de contre-référence, garantissant le suivi des usagers du niveau de soins primaires au niveau tertiaire.

Pour accompagner cet investissement et garantir son efficacité, 33 093 nouveaux professionnels ont été inscrits dans les services publics de santé en carrière spéciale et en régime général, soit une augmentation de 35 % de l'effectif total.

L'effectif du secteur de la santé est passé de 65 294 professionnels à environ 100 000 au cours des deux dernières années, portant le nombre de médecins à 7 715.

Actuellement, le Système National de Santé et le Réseau Sanitaire comprennent 2 644 unités sanitaires dont 15 hôpitaux nationaux, 25 hôpitaux provinciaux, 45 hôpitaux généraux, 170 hôpitaux municipaux, 442 centres de santé, 67 centres de santé mère-enfant, 1 880 infrastructures de santé et 37 autres. .