Angola: Le Gouvernement réitère son engagement dans la promotion et la protection des Droits de l'Homme

Luanda — La secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Ana Celeste Januário, a réaffirmé, lundi, à Luanda, l'engagement du Gouvernement angolais à œuvrer pour la promotion et la protection de ces droits dans le pays.

La responsable s'exprimait lors du séminaire sur « Le système des Nations Unies et la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels », ajoutant que, dans ce sens, la coopération et le partenariat avec le système des Nations Unies se renforcent.

"Je voudrais réaffirmer que nous sommes ouverts au dialogue et continuerons à mettre en oeuvre des actions visant à améliorer la promotion et la protection des droits de l'homme en Angola", a-t-il déclaré, ajoutant que la législation du pays est de plus en plus alignée sur les documents internationaux et droits de l'homme.

Ana Celeste a reconnu, cependant, les défis à relever, énumérés dans la stratégie du Gouvernement, et a souligné certaines réalisations et actions prévues dans le Plan d'action national pour les droits de l'homme.

Elle a fait savoir que l'Angola, dans le cadre des conventions africaines et des Nations Unies sur les droits de l'homme, a ratifié 10 et signé 11 conventions, sur un total de 12, et présenté 10 rapports, en plus de 27 autres présentés et défendus par des membres de la Commission intersectorielle de préparation des rapports nationaux sur les droits de l'homme.

%

La responsable a également évoqué la participation à des formations au niveau des régions africaines et internationales, des contacts avec le Comité des droits des personnes handicapées, des visites pour des rapports et des procédures spéciales de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que le fait que le pays ait tenu , en 2014 , la 44ème session de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

La représentante du système des Nations Unies en Angola, Zaíra Virane, a reconnu que le Gouvernement avait fait des progrès dans l'accomplissement de ses obligations de responsabilité envers les mécanismes des droits de l'homme, réitérant la collaboration de l'ONU dans la promotion du développement durable, égalitaire et inclusif.

Selon Zaíra Virane, la tenue de ce séminaire est importante compte tenu du rôle de premier plan que joue l'Angola dans la construction de la paix et la promotion de la stabilité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, grâce à ses efforts de médiation et de résolution des conflits.

A son tour, l'ambassadeur du Royaume de Norvège en Angola, Bjornar Hotvdt, a souligné la coopération entre les deux pays en matière de genre, ayant indiqué, prochainement, la signature d'un accord, dans le cadre du renforcement de la culture des droits humains.

Elle a dit que "son pays entend continuer à être un bon partenaire pour la promotion et la protection de ce processus", et a évoqué la nécessité de prendre en compte les grands défis du monde, qui, selon lui, nécessitent beaucoup de travail et de dépassement des mécanismes multilatéraux, notamment les conflits armés, les flux de réfugiés, les crises économiques et l'intolérance croissante.

La secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, qui a également participé, a souligné le partenariat avec le Haut-commissariat des Nations Unies et des partenaires tels que le Portugal et la Suisse, en plus de la Norvège.

Selon Esmeralda Mendonça, l'assistance technique et la formation du personnel angolais contribueront à une participation plus active du pays aux travaux du Conseil des droits de l'homme.

Organisé par le département ministériel angolais compétent, en partenariat avec le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le séminaire de formation des formateurs réunit des membres de la Commission intersectorielle pour l'élaboration des rapports nationaux sur les droits de l'homme (CIERNDH), le mécanisme de signalement, suivi des plaintes et recommandations de l'Angola.

L'événement, qui se déroule jusqu'au 21, aborde des sujets liés à "Aperçu des mécanismes nationaux de notification et de suivi de la mise en oeuvre des recommandations", "Introduction générale au système des droits de l'homme des Nations Unies", en mettant l'accent sur le système d'organes des traités et obligations de l'Angola, et « Le contenu substantiel du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ».

Sa réalisation s'inscrit également dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ONU en 1948.