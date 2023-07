Afrique: La FILDA démarre avec une première participation des États-Unis et le retour du Brésil

Luanda — La 38e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA) commence ce mardi, dans la Zone économique spéciale (ZEE), à Luanda, avec le retour des hommes d'affaires du Brésil et les débuts des États-Unis d'Amérique (USA), à travers le secteur d'affaires de sa mission diplomatique en Angola.

Avec environ 1 300 participants, les expositions de produits et services se dérouleront jusqu'au 22 de ce mois, à la ZEE, sous le slogan « Economie numérique, la nouvelle frontière mondiale».

L'entrée des États-Unis à l'événement et le retour du Brésil, avec la participation de l'Association des entrepreneurs brésiliens, sont parmi les autres nouveautés de cet événement.

Le Portugal, l'Italie, l'Indonésie, la Turquie, l'Allemagne, le Japon, entre autres, font également partie de l'éventail des pays qui exposeront à la FILDA 2023.

La 37ème édition de FILDA s'est déroulée du 16 au 20 juillet 2022, au ZEE, dans une zone de 21 mille mètres carrés, ayant réuni 629 exposants et 15 pays, et reçu plus de 32 mille visiteurs.

La Foire internationale de Luanda est une scène de promotion de la production nationale, qui met l'accent sur la diversification de l'économie, des affaires et la promotion de l'emploi.

En tant que plus grand salon multisectoriel, la FILDA assume le rôle de vitrine principale pour les entreprises, marques, produits et services nationaux.

%

La foire encourage l'échange et la diversification, réunissant des entrepreneurs nationaux et étrangers dans toutes ses éditions pour établir des contacts d'affaires, des relations commerciales et diplomatiques avec l'Angola.

Depuis la première édition, en 1983, FILDA est considérée par les exposants comme une vitrine des capacités et du potentiel de l'Angola, pour stimuler l'augmentation de la production nationale et le lancement de nouveaux ponts économiques.

La FILDA était, jusqu'en 2016, organisée par différentes entités de gestion, ayant, depuis la 33e édition, l'intervention du Ministère de l'Économie et de la Planification en tant que promoteur de l'événement et Eventos Arena en tant qu'organisateur.