Madagascar: Théâtre - « Tanora Fanantenana », porté sur les planches de l'AFT à la fin du mois

Le théâtre se fait de plus en plus présent dans le paysage culturel de la capitale, pour le plus grand plaisir des passionnés. Le théâtre figurant parmi les activités culturelles les plus rares ces dernières années, les troupes de théâtres commencent de plus en plus à sortir de leur tanière pour multiplier les représentations, même si la reprise d'activité semble relativement timide.

Le dimanche 30 juillet prochain, la troupe Antananarivo Teatra portera sur scène « Tanora Fanantenana », une pièce romantico-dramatique écrite par Dolores de Valih. Elle met en scène l'histoire émouvante d'un jeune couple qui ne peut vivre son amour au grand jour à cause d'une belle-mère acariâtre. Si l'histoire peut faire croire à un stéréotype, la troupe promet une représentation inédite. La pièce sera jouée sur les planches de l'Alliance Française d'Andavamamba (AFT) à partir de 14 h 30 ce jour-là.