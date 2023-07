Madagascar: Jeux des Îles - Karaté-do - Seize médailles d'or dans le viseur

La Fédération malgache de Karaté-do (FMK) a publié la liste des noms des 32 athlètes en vue des Jeux des Iles de l'Océan Indien. Ils ambitionnent de ramener toutes les 16 médailles d'or en jeu, à domicile.

Après six regroupements depuis le mois de décembre, la sélection de l'équipe nationale de karaté a été arrêtée. La Fédération l'a annoncé officiellement hier au Stade Barea. En effet, 32 karatékas constituent la liste des retenus pour les Jeux des Iles. Parmi eux, 23 athlètes seront titulaires, tandis que les autres seront des remplaçants. « Au total, 67 karatékas ont suivi le regroupement. Ils étaient les quatre premiers du classement à l'issue des championnats statutaires, à savoir le championnat de Madagascar 2022, le challenge de Boeny en avril à Mahajanga et la Coupe du président récemment. Ils ne sont plus que 47 karatékas après les six regroupements. Ils constituent l'équipe nationale de karaté dans le cadre des compétitions internationales confondues. Par contre, après l'Assemblée Générale de CIJ, il a été décidé que le nombre des karatékas sera limité à 32 pour les Jeux des Îles dont 23 titulaires », a fait savoir le président Emile Ratefinanahary.

En karaté, la mission sera confiée aux seniors de plus de 18 ans. Pourtant, Madagascar aura des représentants dans les cinq catégories en l'occurrence -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg chez les dames et -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg chez les hommes. « L'équipe masculine est composée de 14 athlètes tandis que 9 athlètes forment l'équipe féminine. Tout comme en kata individuel et par équipe, nous aurons également des karatés avec du potentiel en kumité. L'objectif c'est de garder le maximum de médailles à domicile », a ajouté le président.

Ces athlètes retenus seront en stage bloqué à partir de la semaine prochaine sous la houlette des sept techniciens dont le technicien français Georges Hafizou. La discipline karaté se déroulera au Gymnase Couvert Mahamasina du 30 août au 02 septembre avec la participation des six îles. Mis à part les Jeux des Iles, le championnat d'Afrique, le championnat du Monde, les Jeux Africains et le tournoi de classification sont également au menu de l'équipe nationale de karaté-do. Dans la foulée, la FMK a profité de cette occasion hier pour rencontrer tous les acteurs du karaté-do malgache hier à Mahamasina. Les écoles de karaté, les ligues, les sections, les clubs, les différentes associations y ont été présents pour parler de leurs activités.