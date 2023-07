Congo-Kinshasa: Etablir les responsabilités et sanctionner les criminels, Chérubin Okende - Ingele Ifoto et la DDC exigent une enquête indépendante !

« Au nom de sa haute hiérarchie et de l'ensemble de ses cadres et militants, la Dynamique pour la Démocratie au Congo, présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, et à son parti politique, Ensemble pour la République. La DDC dénonce rigoureusement le meurtre de cet acteur politique, venu s'ajouter à toutes sortes de restrictions des libertés qui se traduisent, depuis quelques mois, par des arrestations arbitraires des opposants, des enlèvements et le refus des Autorités publiques, de l'organisation des manifestations politiques à travers le territoire national », scrute-t-on, dans un message de condoléances en hommage à Chérubin Okende Senga, cadre d'Ensemble pour la République, et exprimé par la Dynamique pour la Démocratie au Congo, parti politique cher à Jean-Marie Ingele Ifoto. Indignée par les circonstances obscures de son assassinat, cette formation politique membre du Front Commun pour le Congo en appelle à une enquête indépendante pour établir les responsabilités et les sanctions à infliger aux auteurs de cet acte odieux. Ci-dessous, retrouvez l'essentiel de leur communication.

DYNAMIQUE POUR LA DEMOCRATIE AU CONGO

« D.D.C »

MESSAGE DE CONDOLEANCES DE LA DYNAMIQUE POUR LA DEMOCRATIE AU CONGO A L'OCCASION DE L'ASSASSINAT DE L'HONORABLE CHERUBIN OKENDE

La Dynamique pour la Démocratie au Congo, « D.D.C » en sigle, Parti politique cher à l'Honorable Jean-Marie INGELE IFOTO, a appris avec stupeur et consternation l'assassinat crapuleux de l'Honorable Chérubin OKENDE, Ministre Honoraire des Transports, Voies de Communication et Désenclavement.

Au nom de sa haute hiérarchie et de l'ensemble de ses cadres et militants, la Dynamique pour la Démocratie au Congo, présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, et à son parti politique, Ensemble pour la République.

La DDC dénonce rigoureusement le meurtre de cet acteur politique, venu s'ajouter à toutes sortes de restrictions des libertés qui se traduisent, depuis quelques mois, par des arrestations arbitraires des opposants, des enlèvements et le refus des Autorités publiques, de l'organisation des manifestations politiques à travers le territoire national.

La DDC exige une enquête indépendante pour établir les responsabilités et les sanctions à infliger aux auteurs de cet acte odieux.

Fait à Kinshasa, le 14 juillet 2023

MBEPONGO EUNGEMBO Héritier-Gladys

Secrétaire Général