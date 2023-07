Congo-Kinshasa: Choc spéculatif autour du Franc congolais, RDC - Le Gouvernement contre-attaque !

*Instabilité du taux de change. Flambée des prix. Baisse substantielle du pouvoir d'achat. Exode des capitaux. Fléchissements des paramètres essentiels du cadre macro-économique. Détérioration des termes de l'échange dans les transactions économiques, commerciales et financières. Tous ces fléaux, y compris tant d'autres auxquels les spécialistes peuvent penser, ont été au menu du briefing co-animé à Kinshasa ce lundi 17 juillet 2023, tard dans la soirée, par Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, et Nicolas Kazadi Kadima Nzuji, Ministre des Finances.

Clés de voûte

Renforcement de la régulation du flux et reflux en Franc congolais via le taux directeur et changement de politique en matière des réserves de change. Telles sont les deux clés de voûte que le Gouvernement, au travers de la Banque Centrale du Congo, entend appliquer pour stabiliser le taux de change sur le marché des monnaies.

Batterie de mesures...

Déjà, la Banque Centrale du Congo a commencé à intervenir sur le marché de change. Ces interventions vont, à coup sûr, se poursuivre jusqu'à la maîtrise totale de la situation économique et financière en RD. Congo.

Bien plus, pour accroître l'utilité du Franc congolais, le Gouvernement va privilégier le paiement des impôts en Franc congolais.

%

Ce qui, normalement, permettra d'accroître la demande en Franc congolais. Au-delà de tout, la Banque Centrale du Congo, en tant qu'autorité monétaire, intensifiera la surveillance des dépenses publiques alors qu'en même temps, elle assurera le suivi des plans de trésorerie. De son côté, le Gouvernement veillera à ce que les dépenses en espèces soient rationalisées et qu'elles soient ainsi strictement limitées au strict minimum.

Appel à la confiance

« Nous allons proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la banque centrale. Nous allons réduire les sortis d'espèces. Ce sont des mesures que nous venons de prendre ce soir. L'objectif est de réduire la demande en devise pour privilégier la demande en FC. Les congolais doivent apprendre à faire confiance en notre monnaie, le Franc congolais. Il faut changer la mentalité et la culture par rapport à l'utilisation de notre monnaie. Nous sommes ce soir sans l'urgence, c'est-à-dire, la stabilisation. A partir de demain, les Banques Commerciales seront amenées à assurer plus de transparence notamment dans l'utilisation des devises afin d'éviter la fuite des capitaux », a annoncé, entre autres, M. Nicolas Kazadi Kadima.

"La situation sera stabilisée dans un futur proche", a-t-il promis, tout en arborant un air souriant.