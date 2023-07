Madagascar: Cours de change - L'euro à 4 973 ariary, le dollar à 4 511 ariary

La monnaie nationale continue de se déprécier par rapport à la devise européenne. À la clôture du marché interbancaire des devises (MID), hier, l'euro était à 4 973 ariary, alors qu'il a débuté ce mois de juillet à 4 887 ariary soit une perte de 86 points en deux semaines.

En somme, l'ariary a enregistré un taux de dépréciation de 1,7% par rapport à l'euro. Par contre, elle s'est appréciée par rapport au dollar durant les deux premières semaines de ce mois de juillet. En effet, le billet vert a affiché un cours de 4 511 ariary à la date du 3 juillet dernier contre 4 467 ariary hier, soit un gain de 44 points représentant une appréciation d'un peu moins de 1%. Bref, l'ariary s'est plus ou moins stabilisé par rapport à ces principales devises de référence que sont l'euro et le dollar. Mieux, cette appréciation de l'ariary par rapport à la monnaie américaine, si elle se poursuit, est plutôt favorable à Madagascar dans la mesure où les échanges commerciaux sont en grande majorité libellés en dollar.

Phénomène

On rappelle que l'année dernière, l'ariary a connu une dépréciation moyenne de 12,8%. Une dépréciation qui n'est cependant pas spécifique à Madagascar puisque la grande majorité des pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas été épargnées par le phénomène. D'après un rapport de la Banque mondiale, sur les 41 monnaies africaines, 20 ont vu leur valeur divisée, au moins par deux sur les dix dernières années. On peut citer, entre autres : la livre soudanaise (-99,2 %), le dollar zimbabwéen (-99,2 %) et la livre sud-soudanaise (97,5 %). Deux ont connu une baisse légèrement supérieure à 80%, soit une division par cinq de leur valeur : le cedi ghanéen (-81,3 %) et le kwanza angolais (-81,2 %). Trois autres monnaies ont perdu environ les trois quarts de leur valeur : le leone de la Sierra Leone (-77,0 %), la livre égyptienne (-74,3 %) et le dinar libyen (-73,5 %). Enfin, quatre ont perdu environ les deux tiers de la leur : le kwacha zambien (-70,8 %), le kwacha malawite (-67,2 %), le birr (-65,9 %) et le naira (-65,2 %), suivis par huit monnaies ayant perdu environ la moitié de leur poids : le franc congolais (-55,0 %)....

%

Léger mieux

Pour en revenir à l'ariary, la dévaluation est consécutive au repli des produits d'exportation. Plus particulièrement la vanille qui a connu l'une des pires campagnes de son histoire. Une situation qui n'est pas prête d'évoluer positivement, puisque d'après les professionnels de la filière, il faudra encore, pas moins de trois ans pour relever la vanille du gouffre dans lequel elle est tombée.

Quoiqu'il en soit, les cambistes estiment que l'actuel léger mieux enregistré par l'ariary par rapport au dollar, du moins s'il augure de bonnes perspectives pour le reste de l'année. Il aura tout au moins le mérite de ralentir l'inflation.