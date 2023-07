Congo-Kinshasa: Lancement du projet « Eazzy Energy Access » pour pallier le déficit d'accès à l'énergie électrique

En République démocratique du Congo, qui compte plus de 80 millions d'habitants, seuls 10% ont accès à l'énergie. Ainsi pour tenter de pallier ce déficit, la banque Equity BCDC en partenariat avec Schneider Electric, Dev Solaire et So gaz ont lancé, lundi 17 juillet, un vaste projet dénommé « Eazzy Energie Access ».

Ce projet consiste à permettre à cette population de disposer des Kits solaires pouvant résoudre tant soit peu le manque d'énergie.

La signature du protocole d'accord entre tous ces partenaires a eu lieu lundi 17 juillet à Pullman Hôtel à Kinshasa.

Il s'agira de distribuer un million de kits solaires à travers toute la République.

Ce premier lot est un projet pilote qui devrait s'agrandir dans le temps, explique le directeur général de Equity BCDC, Célestin Mukeba qui apporte dans ce projet le crédit bancaire :

« Nous, entant que banque, nous venons accompagner financièrement le projet, parce que nous mettons à disposition des crédits qui seront adaptés à toute la population congolaise avec cette possibilité-là ».

La directrice chargée des activités de développement durable au sein de Schneider Electric, Mme Gwenalle précise, pour sa part, ce que fera son entreprise au terme de la signature de ce protocole :

« Nous développons des technologies d'accès à l'énergie. Ça peut être pour recharger un téléphone ou de manière générale pour pouvoir lire le soir et donc pour l'éducation des enfants. Vous voyez, l'accès à l'énergie, c'est très vaste. Ce sont des technologies que nous avons développées, mais, nous avons besoin des partenaires locaux pour pouvoir déployer à grande échelle, à grande vitesse. C'est l'objectif du partenariat qu'aujourd'hui nous signons avec Equity, Dev Solar et So gaz ».

Le kit solaire comprend un dispositif d'éclairage avec quatre ou cinq lampes, avec possibilité de charger le téléphone. Aussi d'un dispositif pour faire la cuisson avec du gaz, accompagné de trois bouteilles de gaz de réserve.