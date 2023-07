Afrique du Nord: Quand on est adulte mais qu'on ne contrôle pas sa vie

communiqué de presse

Imaginez que vous êtes un adulte qui doit demander la permission comme un enfant pour les choses les plus banales. Vous ne pouvez même pas quitter votre maison ou trouver un travail sans l'accord de quelqu'un d'autre.

Avez-vous commis un crime et est-ce une punition ?

Non.

Vous êtes simplement une femme, c'est tout.

Un nouveau rapport montre que de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord empêchent encore les femmes de se déplacer librement dans leur propre pays sans l'autorisation d'un tuteur masculin. Certains empêchent également les femmes d'obtenir librement un passeport et de voyager à l'étranger.

Dans de nombreux cas, votre tuteur masculin - généralement votre père, votre frère ou votre mari - contrôle votre vie.

Supposons, par exemple, que vous soyez une femme étudiant dans une université au Bahreïn, en Iran, au Koweït, à Oman, au Qatar, en Arabie saoudite ou dans les Émirats arabes unis, et que vous vouliez participer à une excursion avec votre classe. Plusieurs universités étatiques exigent la permission de votre tuteur masculin pour y participer. Il en va de même pour séjourner ou quitter un logement sur le campus.

Dans certains pays, les femmes subissent également des discriminations lorsqu'elles tentent de louer un appartement ou de séjourner dans un hôtel si elles ne sont pas mariées ou si elles n'ont pas l'autorisation d'un tuteur masculin.

En bref, vous êtes adulte, mais vous ne contrôlez pas votre vie.

Le mariage peut être très inégal. Quinze pays de la région appliquent toujours des lois sur le statut personnel ou la famille qui contraignent les femmes à « obéir » à leur mari, à vivre avec lui ou à demander son autorisation pour quitter le domicile conjugal, travailler ou voyager. Les tribunaux peuvent ordonner aux femmes de retourner à leur domicile conjugal ou de perdre leur droit à une pension alimentaire.

En outre, en Jordanie, au Koweït, au Qatar et en Arabie saoudite, les femmes peuvent être arrêtées, détenues ou forcées de rentrer chez elles si les tuteurs masculins signalent qu'elles sont « absentes ».

Les autorités affirment souvent que ces règles visent à protéger les femmes.

Mais comme le dit ma collègue Rothna Begum, chercheuse senior sur les droits des femmes à HRW, toutes ces règles et restrictions de mouvement « privent les femmes de leurs droits et permettent aux hommes de les contrôler et de les maltraiter à volonté. »

Pour être clair, il existe également des politiques de tutelle masculine en dehors du Moyen-Orient, et ces lois dans la région n'existent pas de manière isolée. Elles ont été influencées par un historique plus large de lois et de traditions dans le monde entier, y compris des traditions juridiques européennes, qui ont donné ou donnent encore aux hommes le contrôle de la vie des femmes.

Mais tout cela ne change rien au fait essentiel : ces politiques sont discriminatoires et mauvaises.

Les femmes de la région se sont battues sans relâche pour que les gouvernements éliminent ces restrictions à leur liberté de mouvement et toutes les règles de tutelle masculine. Elles méritent le soutien absolu de tous.

Car pourquoi un adulte devrait-il avoir besoin de la permission d'un autre adulte pour quitter sa maison ?

Andrew Stroehlein, Directeur des relations médias en Europe