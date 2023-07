Cote d'Ivoire: Affaire une écolière tuée à Gonzagueville - La police met la main sur 3 jeunes du quartier

Dans notre parution du lundi 17 juillet 2023, nous évoquions le meurtre d'une élève de 11 ans survenue, le 04 juillet 2023 à Gonzagueville dans la commune de Port-Bouet. Le corps sans vie de cet enfant avait été découvert au carrefour Jeannot du sous quartier Mobibois à Gonzagueville. Aux dires de la mère, ceux qui ont écourté la vie de sa fille sont allés déposer son corps devant le domicile d'une dame dans le dit quartier, c'était aux environs de 5 heures du matin, le 04 juillet 2023.

Alors que ces deux (2) jeunes âgés d'une vingtaine d'années avaient en leur possession le corps de Sandrine, une maman du quartier qui se dépêchait pour le lôgôdougou (marché de proximité) les a surpris. Curieuse, elle s'est approchée des jeunes qu'elle connaissait bien et les a interrogés sur la provenance du corps sans vie. « Qu'est-ce que c'est ? Que faites-vous là ? Qu'est-ce que vous avez-fait ? » avait-elle interrogé. Troublée par ce qu'elle voyait, elle a automatiquement réveillé la voisine chez qui le corps venait d'être déposé.

Sortie de sa maison en hâte, cette dernière a posé assez de questions aux jeunes: « d'où sortez-vous ce corps ? Et pourquoi, c'est ici que vous le déposez ? ». Et l'un des jeunes de répondre : « Nous avons trouvé le corps dans un couloir et nous avons décidé de l'amener ici, afin qu'il soit découvert très tôt par tout le monde » ont-ils répondu. Répliquant, elle a ordonné à ces jeunes d'enlever le corps devant sa demeure parce qu'elle ne veut pas d'histoire.

Par la suite, les jeunes ont déplacé le corps, mais ne sont pas allés plus loin, puisque le jour s'annonçait à grand pas. Au lever du jour du 04 juin, le corps est découvert et tout le quartier est alerté. Trois jours plus tard, l 'un des jeunes est dénoncé à la police. Pour défendre son ami un autre jeune qui n'était pas sur les lieux se rend à la police pour livrer son témoignage. « J'étais avec lui ce jour-là, mon ami n'a rien fait ! » a soutenu l'ami. Ce dernier a été automatiquement arrêté. Questionné par la Pj, le premier détenu a fini par avoué le nom de son complice , avec lequel il s'est débarrassé du corps.

Pour l'heure, les présumés coupables qui sont au nombre de 3 individus, comparaîtront devant la justice pour répondre de leur acte ignoble. Quant à la victime, son corps avait été mis à la morgue de Port-Bouet. Faute de moyens financiers, les parents n'ont pas pu établir l'autopsie avant d'enterrer Sandrine au cimetière de Grand-Bassam deux semaines après ce drame qui continue de défrayer la chronique. Rappelons que la petite Sandrine élève en classe de CM2 avait trouvé la mort à quelques heures de son examen d'entrée en 6e.

Ci-joint, le lien du premier article sur cette affaire. https://www.fratmat.info/article/230641/societe/port-bouet-une-ecoliere-tuee-sa-langue-arrachee