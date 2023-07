Sénégal: Lutte pour le progrès et la justice sociale - Rewmi And Jef Xarebi «instruit » les jeunes générations

Le Grand Théâtre de Dakar a abrité, samedi 15 juillet, le cinquantenaire de Rewmi And Jef Xarebi. Réunissant les grands acteurs ayant été au centre de cette mouvance qui capitalise 50 ans de lutte pour le progrès social au Sénégal et en Afrique, la rencontre a permis aux membres d'esquisser, à partir de l'histoire de Rewmi And Jef Xarebi, les enseignements et leçons qui pourraient, dans une approche de transmission mémorielle, inspirer les jeunes générations.

Le cinquantenaire de Rewmi And Jef Xarebi. a été célébré, samedi, à Dakar. Occasion pour moult acteurs de cette mouvance réunis au Grand Théâtre de se prononcer sur l'histoire de leur mouvement, le sens de leur combat sur fond de valeurs et d'engagement. Un combat d'avant-garde à l'origine d'avancées démocratiques importantes, parmi lesquelles la liberté de la presse, l'avancement des droits des femmes, l'organisation d'élections transparentes.

De Marie Angélique Savané à Pape Demba Sy, en passant par Pape Touty Sow, Amadou Fall, Amadou Top, El Hadji Momar Samb, Mamadou Ndoye, Amadou Daf, Baba Wone, Racine Senghor, Aziz Salmon Fall et bien d'autres acteurs, les camarades de Landing Savané se sont replongés dans les années de braise, via un exercice mémoriel. Sur fond de souvenirs, de retrouvailles et d'enseignements.

Prenant ainsi la parole à la suite de Marie Angélique Savané, qui a porté la voix de Landing Savané, l'ex-ministre et parlementaire Awa Dia Thiam a fait savoir qu'il s'agit là d'«une rencontre de génération. On avait dit que cinquante ans, ça se fêtait parce qu'on n'a pas tout le temps cinquante ans. Le sens de cette rencontre, c'est de servir à la nouvelle génération». Abondant dans la même perspective, l'ancien patron de la Ligue démocratique (Ld), par ailleurs ancien ministre de l'Alphabétisation Mamadou Ndoye, a relevé que «Les bilans qui ont été évoqués ici, c'est ces combats que nous avons menés pour la démocratie au Sénégal».

Et de poursuivre : « Ces combats pour le progrès social ont permis de maintenir notre pays dans une tendance qui reste malgré tout positive lorsqu'on la compare à la tendance qui existe dans les autres pays voisins. Quelquefois je dis à certains de mes camarades que vous avez eu la chance peut-être de ne pas prendre le pouvoir ». Et d'asséner dans la foulée : « Nous avons un devoir de suivi générationnel. Nous devons contribuer à la construction de la conscience historique. Nous avons perdu la bataille culturelle car, à l'université de Dakar, comment se fait-il que la jeunesse se retrouve dans d'autres idées que des idées de gauche. La jeunesse se retrouve dans des idées bizarres. Comment l'émotion a-t-il pris le pas sur la réflexion ? Aujourd'hui, Nous aurions pu être la force principale de ce pays».

La gauche, toujours à l'avant garde

Pour Mamadou Diop Decroix d'And-Jef, ancien ministre du Commerce, « La gauche est d'actualité ». Aussi a-t-il argué : « Depuis 60 ans, la gauche est en train de dire que ce n'est pas ça la voie. La gauche est attendue. Souvent, les résultats de notre victoire ne sont pas perçus comme tels. Si Senghor est parti, la gauche a joué un rôle fondamental. Sans les combats qui ont été menés par la gauche, ce pays aurait pu être une dictature ». Des propos confortés par El Hadji Momar Samb de Rta-S : « Ce qui nous a réunis existe encore. Nous avons toujours le même engagement et la même détermination. Nous n'avons rien perdu. Nous, de la gauche, quand j'entends le silence devant des actes de terreur, de violence inouïe, quand les forces politiques brûlent les universités, où est l'adhésion à la cause du peuple ? Le monde nous façonne l'itinéraire historique de notre pays...Nous devons nous retrouver».

Ils ont été à dire vrai nombreux et concis, les divers acteurs orateurs qui ont fait l'introspection de la gauche, via le cinquantenaire de Rewmi And Jef Xarebi. Tout en jetant le pont avec les nouvelles générations. Histoire de promouvoir, à l'instar d'Aminata Touré, ex-Premier ministre et candidate à la présidentielle, une collaboration intergénérationnelle effective afin de « faire triompher ensemble nos valeurs communes de justice sociale, de liberté et de dignité pour les hommes et femmes du Sénégal ».