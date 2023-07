Cote d'Ivoire: Promotion de l'entreprenariat, actions sociales - La Fondation Diamant noir Adama Bictogo lance ses activités à Yopougon

Créée le 25 février 2023, la Fondation Diamant noir Adama Bictogo s'emploie à promouvoir et renforcer les oeuvres du président de l'Assemblée nationale.

Le siège de la Fondation Diamant noir Adama Bictogo, à Yopougon Selmer a été présenté aux populations le samedi 15 juillet 2023, par le président du conseil d'administration de cette fondation, Ahmed Soumahoro.

Plusieurs raisons ont milité en faveur de la création de la Fondation Diamant noir Adama Bictogo, selon Ahmed Soumahoro, le président du conseil d'administration : « Animés par la volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à l'éducation des populations, nous avons choisi comme modèle Adama Bictogo et avons créé une institution internationale apolitique à but non lucratif, d'intérêt général dénommée Fondation Diamant noir Adama Bictogo (FDNAB).

Nous avons choisi, parce que nous avons constaté sa grande implication dans le développement économique et social des populations, à travers la création de plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, nous comptons rassembler toutes les populations, sans distinction, dans la bonne fraternité, la cohésion et la solidarité, pour une Côte d'Ivoire prospère et développée».

Cette fondation qui compte déjà 4. 653 membres à Yopougon, entend étendre ses actions aux autres communes de la Côte d'Ivoire, afin de promouvoir l'idéal de servir l'intérêt général, lutter contre la pauvreté, par des appuis, aussi bien matériels que financiers, à l'amélioration des conditions de vie des populations de Yopougon, commune qui abrite son siège et des autres villes de la Côte d'Ivoire.