Sénégal: Chiffre d'affaires dans l'industrie - L'Ansd relève une diminution de 0,7% au 1er trimestre 2023

Le chiffre d'affaires dans l'industrie a diminué de 0,7% au premier trimestre 2023, comparé à celui de la même période de 2022, sous l'effet du repli de celui des industries extractives (-18,2%). L'information est donnée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans sa « Note sur les évolutions économiques récentes » (Neer).

En revanche, ajoute l'Ansd, le chiffre d'affaires des industries environnementales (+2,8%), manufacturières (+3,9%) et de production d'électricité de gaz et d'eau (+9,0%) s'est amélioré sur la période sous revue.

L'Ansd souligne que la baisse du chiffre d'affaires dans les industries extractives (-18,2%), au premier trimestre 2023, est expliquée par la diminution des ventes de minerais métalliques (-21,6%) et de celles des autres produits des industries extractives (-12,9%).

L'amélioration du chiffre d'affaires des industries manufacturières (+3,9%) est imputable, particulièrement, à la bonne performance notée au niveau de la vente des produits du raffinage et de la cokéfaction, des matériaux minéraux (+30,6%) et des produits agro-alimentaires (+10,0%).

Cependant, cette performance des industries manufacturières a été amoindrie par la baisse du chiffre d'affaires des produits textiles et articles d'habillement (-38,2%), des produits métallurgiques et de fonderie (-19,9%), des produits chimiques (-17,7%) ainsi que l'absence de vente de cuir travaillé et articles de voyage.

%

Selon l'Ansd, le relèvement du chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau (+9,0%) est attribuable à la hausse simultanée des ventes d'électricité et gaz (+11,8%) et dans une moindre mesure, de celle des ventes d'eau (+0,2%). L'augmentation du chiffre d'affaires des industries environnementales (+2,8%) est en relation avec la hausse de celui des activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets (+2,7%). Le chiffre d'affaires des activités de collecte des eaux usées et boues s'est aussi bien comporté sur la période. Le premier trimestre 2023 est marqué par une amélioration du chiffre d'affaires de l'activité d'égrenage de coton qui s'est relevé de 45,0% comparativement à la période correspondante de 2022 sous l'effet principalement de la hausse des ventes de coton.