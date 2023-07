Sénégal: Services d'hébergement et de restauration - Augmentation de 42,0% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023

Le chiffre d'affaires des services d'hébergement et de restauration a augmenté de 42,0% au premier trimestre 2023, comparé à la même période de l'année précédente.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse est due à l'amélioration du chiffre d'affaires des services de restauration (+50,6%) et de l'hébergement (+29,1%). «Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a bondi de 14,4% en variation annuelle, en liaison, particulièrement, avec l'augmentation de celui des activités d'architecture, d'ingénierie et techniques (+59,0%) et de celui des activités juridiques et comptables (+14,4%) », lit-on dans le document de l'Ansd portant sur les évolutions économiques récentes.

En variation annuelle, informe l'Ansd, le chiffre d'affaires des services de transport et d'entreposage a connu une progression de 8,1% au premier trimestre 2023. Cette augmentation est en relation avec la hausse du chiffre d'affaires des services du transport aérien (+33,8%), par eau (+21,3%) et terrestre (+7,9%). La progression du chiffre d'affaires des services du transport terrestre est attribuable à la bonne tenue du transport ferroviaire en relation avec la performance des activités du Ter.

Le chiffre d'affaires des services de soutien et de bureau a augmenté de 12,6% au premier trimestre 2023, comparativement au trimestre correspondant de l'année précédente. Ce résultat découle de la hausse du chiffre d'affaires des activités liées aux ressources humaines (+19,0%), des activités de location et de location-bail (+11,0%) et des activités de soutien aux bâtiments (+3,0%). Cependant, le chiffre d'affaires des activités des agences de réservation et voyagiste ainsi que celui des activités d'enquêtes et sécurité, ont diminué respectivement de 2,8% et de 1,1% sur la période sous revue.

Le chiffre d'affaires des services immobiliers est ressorti en baisse (-8,8%) au premier trimestre 2023, par rapport à la même période de l'année précédente. Cette évolution est imputable à détérioration du chiffre d'affaires issu des activités des agences immobilières (-15,7%) et de la location immobilière et des activités sur biens propres (-8,7%).