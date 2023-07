Angola: Un groupe agro-pastoral brésilien investit à Huíla

Lubango (Angola) — Le groupe d'entreprises brésilien BrasAfrica va mettre en place trois projets autosuffisants et inclusifs dans la province de Huíla destinés à l'élevage et à l'agriculture familiale.

Les intentions d'investissement ont été présentées au gouvernorat provincial, par la direction de BrasAfrica-Angola, lors d'une audience que le gouverneur, Nuno Mahapi, a accordée lundi au groupe brésilien.

Selon l'associé-gérant du groupe, Sílvio Neto, l'entreprise opère en Angola depuis 13 ans et est présente dans 34 pays à travers le monde et à Huíla, elle se concentrera sur l'élevage de bovins producteurs et de boucherie "de haute qualité".

Sans fournir de détails sur l'investissement, il a fait savoir qu'il comprend la production de céréales, avec un accent sur le maïs, la production de manioc et ses dérivés.

Il a noté que l'intention d'investir à Huíla par BrasAfrica-Angola est également axée sur la formation des personnes, pour rendre le processus durable.

À son tour, le gouverneur Nuno Mahapi a considéré les projets comme "opportuns et durables", car ils autonomisent les familles, principalement celles qui vivent de l'agriculture, de sorte que les portes sont ouvertes.

Il a ajouté que la province s'engage de plus en plus à promouvoir et à faire connaître la marque "INVESTHUÍLA - Construisant des ponts pour le développement durable", en mettant l'accent sur l'agriculture, l'industrie et le tourisme, obtenant déjà les premiers résultats.

Huíla, une province située dans le sud de l'Angola, possède le plus grand cheptel bovin du pays avec plus de trois millions de têtes, ayant été la cible d'autres projets connexes, comme le cas de Mumba, dans la municipalité de Cuvango, où l'on s'attend à ce que d'ici quatre ans, plus de 125 000 boeufs soient destinés à l'abattage.