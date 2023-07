Angola: Amélioration des indicateurs des droits de l'homme

Luanda — Le directeur national des Droits de l'Homme, Yanick Bernardo, a déclaré lundi à Luanda que l'Angola avait reçu des indicateurs d'améliorations substantielles en la matière de la part des organisations internationales.

S'adressant à la presse, en marge du séminaire sur les droits de l'homme, Yanick Bernardo a rappelé que la reconnaissance s'appuie sur des rapports présentés, tant au niveau du système africain des droits de l'homme qu'au niveau des Nations unies, ainsi que sur des invitations à des rapporteurs internationaux de divers mécanismes onusiens, qui est l'une des nombreuses variables d'appréciation de la situation nationale.

« D'autres variables concernent la question de l'éducation, de la santé, de l'assistance et de l'assainissement de base. Nous avons connu quelques améliorations », a-t-il déclaré, jugeant le bilan acceptable.

Selon le responsable, dans l'analyse au niveau national et international en matière de droits de l'homme, un aspect à prendre en compte est que la capacité financière des pays doit pouvoir matérialiser un ensemble de droits économiques, sociaux et culturels.

Cependant, il a également reconnu l'existence de contraintes et de défis, ainsi que certains indicateurs de recul.

Interrogé sur la compréhension des organisations internationales sur l'exercice du droit de réunion et de manifestation et sur l'activité de certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans le pays, il a indiqué que parfois, au niveau international, seul le négatif est reflété.

« Par exemple, l'année dernière, 333 manifestations ont eu lieu dans le pays, dont 13 ont été considérées comme violentes. Donc, souvent, ce qui a des répercussions au niveau international, ce sont ces manifestations violentes et on pense que l'exercice de ce droit est fondamentalement compromis dans le pays », a-t-il observé.

En ce sens, il a informé que le Gouvernement travaillait en vue de fournir des données officielles et de renverser la situation.

Quant aux ONG, il a expliqué que depuis quelque temps, une plus grande responsabilité est exigée dans l'exercice de leurs activités, notamment en matière de nature financière, pour prévenir d'éventuels liens avec des pratiques illicites telles que le blanchiment d'argent.

Selon le directeur, ce fait a donné l'impression que l'Angola prenait un chemin dans la direction opposée, de freiner le fonctionnement des ONG, ce qui ne correspond pas à la vérité.

Il a expliqué que la mesure résulte du fait que l'Angola fait partie de plusieurs conventions et traités internationaux qui imposent une plus grande rigueur dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.