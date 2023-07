Congo-Brazzaville: Santé - Trois épidémies font douze morts à Dolisie

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a annoncé, le 17 juillet, à Brazzaville dans une déclaration que la shigellose, le choléra et la fièvre typhoïde, déclarées depuis quelque temps à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, ont déjà causé le décès de douze personnes.

Dans sa déclaration, le ministre de la Santé et de la Population informe l'opinion nationale et internationale que dès que la maladie a été déclarée, des prélèvements ont été vite effectués et transférés au Laboratoire national de santé publique. Les analyses effectuées sur 78 échantillons ont révélé trois types de bactéries.

Il s'agit de la shigellose, qui se manifeste par des douleurs abdominales, des vomissements, une intense fièvre et une diarrhée accompagnée de sang. Le choléra a été identifié aussi avec comme symptômes la diarrhée, les vomissements et la fatigue générale, et la fièvre typhoïde qui présente les mêmes symptômes.

A ce jour, pour l'ensemble de ces épidémies, a précisé Gilbert Mokoki, 1365 cas suspects ont été identifiés dans la ville de Dolisie, avec douze décès ; 16 cas suspects à Pointe-Noire dont 2 décès ; 2 cas à Mouyondzi dans la Bouenza sans faire de victimes et un cas probable à Brazzaville décédé. « Conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international de 2005, dont la République du Congo est signataire, le gouvernement déclare la ville de Dolisie en épidémie de choléra, de shigellose et de fièvre typhoïde. Toute personne présentant les signes de ces maladies est priée de se rapprocher, le plus tôt possible, d'un centre de santé intégré ou de l'hôpital le plus proche pour une prise en charge rapide », a indiqué le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

Pour éviter d'être contaminé, le gouvernement invite la population à observer des mesures hygiéniques spécifiques. Il s'agit, entre autres, de se laver les mains avant de faire la cuisine, de manger, de s'occuper d'un bébé, de retour des toilettes. Il est aussi recommandé de bien cuire les aliments, laver les fruits et légumes, boire de l'eau potable, faire les selles dans les toilettes et non à l'air libre, couvrir les aliments et les conserver soigneusement et de maintenir les surfaces de la cuisine propres. Toutefois, le gouvernement rassure la population que le personnel du ministère de la Santé et les autorités locales sont déjà à pied d'oeuvre pour contenir ces épidémies.