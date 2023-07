Congo-Brazzaville: Prix Découvertes RFI 2023 - Les inscriptions se clôturent ce 31 juillet

Ouvert depuis le 1er juillet, l'appel à candidature au 48e Prix Découvertes RFI se fermera le 31 juillet prochain. Comme tous les ans, l'occasion est donnée aux musiciens confirmés et en herbe de décrocher une opportunité pour impulser leur carrière à l'international.

Le Prix Découvertes RFI est ouvert à tous les artistes résidant dans les pays d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Ce concours vise à favoriser le développement de la carrière des artistes ou groupes musicaux professionnels émergents originaires et résidents dans les pays éligibles. « Au sens du présent règlement, on entend par professionnels les artistes ou groupes ayant produit ou fait produire au minimum six titres, et disposant d'un site web voire d'une page sur un réseau social ou sur une plateforme de mise à disposition de contenus en ligne ; ou encore qui disposent d'un minimum de six morceaux de musique en écoute, et éventuellement des photos et vidéos », déclarent les organisateurs dans le réglèment de l'édition 2023 de ce prix.

Le Congo fait partie des pays éligibles. Après la victoire de l'artiste congolais Young Ace waye en 2020, le pays souhaiterait voir un autre de ses artistes nationaux remporter le prix et se hisser une voie plus prometteuse dans le secteur de la musique. Pour tenter sa chance, les inscriptions à la 43e édition du Prix Découvertes RFI se font en ligne, sur le site internet de la compétition. « Le Prix Découvertes RFI 2023 a été lancé pour promouvoir de nouveaux talents. Les artistes ou groupes déjà récompensés dans le cadre de ce prix ne peuvent plus concourir. Le prix reste ouvert aux anciens participants non primés ou aux artistes concourant à titre individuel même s'ils font ou ont fait partie d'un groupe déjà primé », a précisé RFI sur le site dudit concours.

%

Après la phase des inscriptions, comme l'a souligné RFI, un jury composé de professionnels ainsi que le public sélectionneront le gagnant, dont le nom sera dévoilé sur les antennes de RFI et en Facebook Live, lors d'une émission spéciale dans les prochains mois. Comme récompense, le lauréat recevra une dotation de 10 000 euros, et aura l'opportunité de faire une tournée en Afrique. Il recevra son prix sur la scène pour le dernier concert de la tournée.