Congo-Kinshasa: Kinshasa - Gentiny Ngobila inaugure un nouveau parc baptisé 'Maman Marthe Kasalu Tshisekedi '

Le gouverneur Gentiny Ngobila a inauguré, dimanche 16 juillet 2023, un nouveau parc Dénommé « maman Marthe Kasalu Tshisekedi », situé entre la 3ème et la 6ème rue, dans la commune de Limete. La cérémonie de l'inauguration de cet espace public a eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont le Directeur de cabinet du Premier ministre Sama Lukonde, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que la représentante de maman Marthe Kasalu Tshisekedi.

D'après le Gouverneur Gentiny Ngobila, ce parc est un des moyens efficaces pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre la pollution car les végétaux participent à réduire le CO2 et les particules polluantes dans l'air.

Ainsi, il a indiqué que le choix de l'appellation de cet espace trouve son inspiration dans la forte personnalité de maman Marthe Kasalu Tshisekedi qui, ajoute-t-il, a su assumer avec honneur et dignité le rang d'épouse et de compagne d'un homme politique engagé dans le combat contre la dictature, l'intolérance, la corruption généralisée en République Démocratique du Congo.

«Durant toute la période de lutte menée par son mari, elle a été là à ses côtés comme l'a été Winnie Mandela en Afrique du Sud. La ville de Kinshasa offre cet espace de paix à l'image de la personnalité de Maman Marthe Kasalu Tshisekedi qui se distingue par les valeurs bantoues caractérisées par l'accueil et la convivialité dans un environnement secoué par des soubresauts politiques. Malgré les brimades, les humiliations, les relégations, elle est restée sereine et imperturbable soutien à son mari. Cette dame est un modèle de femme africaine à côté de son époux dans ses responsabilités familiales et politiques », s'est-il exprimé.

%

Il a souligné que ce parc devra jouer un rôle social important, non seulement il «embellit l'environnement de la commune de Limete, mais aussi c'est un espace propice à la détente pour toutes les générations. Bistros, grillades, emportés, jets d'eau, installations hygiéniques sont bien en place dans ce site attractif ».

Saluant la sollicitude du Président de la République, Félix Tshisekedi, manifestée par sa ferme volonté de doter la ville de Kinshasa des infrastructures sportives modernes et d'une voirie en réhabilitation permanente, Gentiny Ngobila a, au nom de toutes les Kinoises et tous les Kinois, réitéré son soutien au Chef de l'Etat et lui a rassuré un second mandat afin de lui permettre d'achever ses projets sur la RDC.