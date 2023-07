Gabon: Hugues Désiré Boguikouma reçu par Joannick Ngomo Obiang

Joannick Ngomo Obiang, Directeur Général de l'Office national de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) s'évertue à accompagner le sport dans son ensemble. Cet accompagnement pour lui, se fait à travers la performance. Raison pour laquelle, il a reçu le président de la Fédération gabonaise de Judo et ses athlètes, ce mardi 18 juillet 2023 à son siège, pour lui présenter leurs différentes médailles remportées à Abidjan, Cote d'Ivoire.

C'est un Hugues Désiré Boguikouma, Président de la Fédération gabonaise de Judo( FEGAJUDO) tout rassuré. Avec ses athlètes, médailles en mains, ils ont été reçus par le Directeur Général de l'Office national de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC), Joannick Ngomo Obiang. Karene Agono Wora et Térence Junior Kouamba Poutoukou sont venus présenter leurs médailles remportées à l'Open d'Abidjan. Ils ont exprimé toute leur satisfaction et dit merci au Dg qui, sans effort, les a accompagnés dans la conquête de l'or, argent et du bronze.

"C'est une fierté de faire briller le Gabon" lâche fièrement Joannick Ngomo Obiang qui n'a eu de cesse de féliciter et d'encourager les judokas. Ils sont venus d'ailleurs lui témoigner leur reconnaissance et le remercier pour l'accompagnement. Touché par cette marque de reconnaissance, le Directeur Général de l'ONDSC a fait savoir que la direction de la structure administrative dont il a la charge s'inscrit toujours dans le développement du sport gabonais et plus particulièrement, sa performance.

Le DG de l'ONDSC a rassuré à Maitre Boguikouma d'accompagner les athlètes gabonais. Le premier a d'ailleurs salué le travail abattu par le second, c'était à dire le Président de la FégaJudo."Je félicite le Président Fégajudo qui fait du bon travail. C'est toujours un réel plaisir d'entendre retentir l'hymne national du pays et voir le drapeau vert-Jaune-Bleu flotter. Aujourd'hui, ils sont médaillés à plusieurs reprises, donc dans plusieurs compétitions. Il est tout naturel que nous les accompagnons dans le futur, comme aujourd'hui. C'est le développement du sport notre maitre mot. Faire briller le Gabon, c'est notre objectif" soutient Joannick Ngomo Obiang.

Fier lui aussi de ses athlètes, Maitre Boguikouma a souligné l'importance du soutien de ces sportifs qui participent à hisser les couleurs du pays à l'international. Aussi, a t-il exprimé toute sa reconnaissance au DG qui s'inscrit dans la vision de donner une plue-value au développement du sport au Gabon. "Nous sommes venus remercier le Dg. Il nous a permis de participer aux compétitions internationales. Des compétions qui ont permis à nos athlètes de se qualifier et d'obtenir un peu plus de points. Nous avons eu plusieurs médailles or, argent et du bronze. Nous sommes venus ici, faut le dire, non seulement pour remercier le Dg, mais surtout pour l'encourager à oeuvrer davantage pour le sport gabonais" souligne le président de la Fégajudo.