Algérie: Bac-2023 - Volonté et détermination sont le secret de la réussite de Mohamed Benkeddache

RELIZANE — L'élève Mohamed Amine Benkeddache du Lycée Colonel Ali Tounsi de Relizane a reçu la nouvelle de sa réussite au baccalauréat 2023 avec fierté, d'autant qu'il a obtenu la meilleure moyenne au niveau national dans la filière Sciences Expérimentales, avec une note de 19,50 sur 20, résultat de la volonté et de la détermination dans ses études.

Le titulaire de la moyenne la plus élevée au baccalauréat pour cette saison a déclaré que sa réussite honorable est due à la volonté, à la détermination et à la diligence continue dont il a fait preuve, depuis son entrée à l'école, en plus du soutien reçu de ses parents tout au long de son parcours scolaire.

Cet élève exceptionnel est issu d'une famille ayant un lien étroit avec l'éducation, résidant dans le quartier Haï "Lalla Afia" au chef-lieu de wilaya, où ses parents sont en effet, tous deux enseignants de l'enseignement secondaire. Outre le soutien que lui ont prodigué ses parents durant toute l'année scolaire, Mohamed Amine se distingue par sa "mémorisation du Saint Coran" et sa "régularité dans les cinq prières quotidiennes", comme il a tenu à le faire savoir.

Le père du jeune Mohamed Amine, à savoir le professeur au cycle secondaire, Abdelkader Benkeddache, a souligné que la réussite de son fils, et l'obtention de la meilleure moyenne à l'échelle nationale, "est un fruit attendu et mérité, après des études dans le sérieux et des efforts continus".

Les amis et les enfants du quartier où Mohammed Amine Benkeddache réside témoignent de la bonne moralité, la bonté et de la gentillesse, ainsi que de la jovialité de cet élève exceptionnel, ainsi que du respect et de l'appréciation dont il jouit.

Les surfeurs sur les sites de réseaux sociaux ont partagé des photos et des vidéos de l'élève exceptionnel, et ont évoqué le mérite d'être à la tête des meilleurs élèves du baccalauréat au niveau national.

Il est à noter que la wilaya de Relizane a obtenu un taux de réussite estimé à 62,12% au baccalauréat-2023, alors que le Lycée Colonel Ali Tounsi de Relizane s'est classé premier de la wilaya, avec un taux de 82,31% de réussite, suivi du Lycée des Frères Zarif à Mazouna, avec 79,17%, le lycée Ahmed Benbahouna de Zemmoura se classant à la troisième place, avec un taux de réussite estimé à 77,67%, selon la Direction de wilaya de l'Education nationale.