Algérie: Le schéma directeur communal de gestion des déchets, un outil essentiel pour une meilleure efficacité

ALGER — Le Schéma directeur de gestion des déchets ménagers et assimilés d'une commune, constitue un outil essentiel pour assurer une gestion efficace des déchets, contribuant ainsi à une meilleure protection de l'environnement, indique l'Agence nationale des déchets (AND).

Institué par la loi N 01-19 du 19 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, les schémas communaux de gestion des déchets, le schéma directeur pour la gestion des déchets d'une commune est une déclinaison du programme national de gestion intégrée des déchets, souligne l'AND dans un document.

Il comprend quatre actions principales: la réalisation des plans de collecte et de transport des déchets ainsi que les plans de balayage de la voirie, la réalisation des installations de traitement des déchets (CET/décharges contrôlées, déchetteries, centre de tri, stations de compostage et stations de transfert), la fermeture et la réhabilitation des sites de décharges, ainsi que la formation, l'information et la sensibilisation, précise-t-on auprès de l'AND.

Ce schéma est régi par le décret exécutif 07-205 qui fixe les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés. L'article 5 de ce texte stipule que "le Président de l'Assemblée populaire communale peut faire appel à l'Agence nationale des déchets tant pour l'élaboration, la validation et la mise en oeuvre de ces schémas, souligne l'AND dans son document.

%

Ainsi, précise l'agence, le schéma directeur se déroule en trois missions: la première, concerne le diagnostic de la situation actuelle de la gestion des déchets ménagers et assimilés au niveau de la commune, une phase importante, permettant d'identifier les points forts et les points faibles, en tenant compte des aspects réglementaires, techniques, financiers et environnementaux. La deuxième mission focalise sur les propositions de nouvelles variantes (axes stratégiques), afin d'établir une gestion des déchets basée sur des concepts rationnels et efficaces.

Quant à la troisième mission, elle "traduit l'estimation des investissements pour la mise en oeuvre des propositions efficientes et efficaces".

Dans ce cadre, l'AND prend en charge au niveau de la wilaya d'Annaba, la réalisation des schémas directeurs des communes chef-lieu, et celui de la commune de Berrahal.

Ces études, "une fois achevées et adoptées par les collectivités locales, seront à même de constituer un outil d'amélioration et de professionnalisation de la gestion des déchets ménagers dans ces communes et seront à même d'inspirer les autres communes de la Wilaya", selon l'Agence.