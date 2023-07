Maroc: Coupe duTrône de golf 2023 - Le Royal Golf Anfa Mohammedia remporte le titre

Le Royal Golf Anfa Mohammedia a remporté, samedi, la 18è édition de la Coupe du Trône de golf, organisée du 10 au 15 juillet sur le parcours d'Al Houara Golf Club à Tanger, après avoir battu en finale le Royal Golf Dar Es Salam.

Les clubs de Royal Golf Anfa Mohammedia et Royal Golf Dar-Es-Salam se sont qualifiés pour la finale, après avoir pris le meilleur en demi-finale respectivement sur Palm Golf Casablanca, tenant du titre, et le Royal Golf Club d'Agadir sur le score de 5 à 4.

La troisième place est revenue à Palm Golf Casablanca après sa victoire contre le Royal Golf Club d'Agadir en match de classement, disputé plus tôt dans la journée.

Le Royal Golf Dar Es Salam reste le club le plus titré en Coupe du Trône après ses sacres en 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 et 2018. Le Royal Golf Club d'Agadir a remporté deux titres en 2013 et 2014, de même que Palm Golf Casablanca (2019 et 2022) et le Royal Golf Anfa Mohammedia (2007 et 2023), tandis que le Royal Golf de Marrakech (2011) et The Tony Jacklin Casablanca (2017) ont été sacrés une seule fois chacun.

Organisée par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), cette édition de la Coupe du Trône a connu un record de participations avec 19 clubs engagés. Les éliminatoires se sont déroulées les 11 et 12 juillet en deux tours qualificatifs en Stroke-Play, tandis que les quarts de finale et les demi-finales ont eu lieu, respectivement, les 13 et 14 juillet en confrontation directe (Match-Play) entre deux clubs avec trois matchs par équipe (foursome) le matin, suivis de six matchs en simple dans l'après-midi.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, le vice-président délégué de la Fédération Royale marocaine de golf, Mustapha Zine, a souligné que les golfeurs et les clubs ayant pris part à cette 18è édition ont été au rendez-vous, en montrant un grand niveau technique et en signant de très bonnes prestations qui reflètent le niveau d'excellence auquel "nous aspirons pour le golf au Maroc".

"Ces prestations sont le résultat des efforts déployés par la FRMG et l'Association du Trophée Hassan II de golf, sous la présidence effective de SAR le Prince Moulay Rachid", a-t-il ajouté.

Cette édition a été marquée par une grande concurrence, un fair-play exemplaire et un très bon niveau, illustré par les résultats enregistrés, a relevé M. Zine, notant, dans ce sens, que le golfeur Adam Bresnu a réalisé un record avec 7 coups sous le par.

De son côté, Jalal Naji, capitaine du Royal Golf Anfa Mohammedia, vainqueur de la 18è édition de la Coupe du Trône de golf, s'est félicité du sacre de son club, mettant en avant le grand talent des joueurs et leur très bon niveau technique.

Et d'ajouter qu'il n'était pas facile de battre le tenant du titre en demi-finale et, ensuite, le club le plus titré de la compétition en finale.

A l'issue de cette prestigieuse manifestation sportive, des médailles ont été remises aux clubs classés aux 2è et 3è places et la Coupe au club vainqueur, tandis que des prix d'encouragement ont été décernés aux clubs classés aux trois premières places de la compétition "Juniors à la Coupe du Trône".