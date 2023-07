Maroc: Caravane de sensibilisation à Azrou sur le changement climatique

Une caravane de sensibilisation sur le changement climatique a été organisée, vendredi et samedi à Azrou, par Hit Radio en partenariat avec l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et le Centre culturel d'Azrou.

Au programme de cette caravane, financée par l'Union européenne, figurait une rencontre sur la thématique : "Forêt durable et économie rurale", avec pour objectifs la sensibilisation à l'exploitation et la gestion durable des espaces forestiers et la préservation du milieu forestier et ses écosystèmes pour une économie rurale durable.

Une randonnée pédestre a été aussi organisée dans la cédraie d'Azrou, au coeur du parc national d'Ifrane, marquée par une campagne de nettoyage et par des activités d'information et de sensibilisation.

Cette randonnée avait le même objectif sensibiliser les jeunes à la gestion de la ressource forestière et médiatiser l'initiative "CLIMTNA" sur le changement climatique, avec la participation notamment des communautés des étudiants et des lycéens, des militants des associations partenaires et des visiteurs de l'espace.

Cette initiative de sensibilisation au changement climatique avait débuté en avril dernier traitant dans chaque étape un thème précis : la gestion des déchets et l'économie circulaire (Rabat), les énergies durables et les opportunités des métiers verts (Tanger), le stress hydrique et la gestion intégrée de l'eau (Errachidia) et l'exploitation de la forêt durable et l'économie rurale pour la protection des écosystèmes forestiers (Ifrane).

Dans chaque étape, la caravane a ciblé principalement les jeunes pour les sensibiliser et les impliquer dans la protection de l'environnement.