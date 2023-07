Maroc: Un expert marocain met en exergue à Dubaï la contribution du Royaume à la sécurité alimentaire mondiale

L'expert international marocain spécialisé dans la diplomatie économique et les stratégies de développement, Amine Laghidi, a mis en exergue, jeudi à Dubaï, la contribution importante du Royaume du Maroc à la réalisation de la sécurité alimentaire mondiale.

S'exprimant lors d'une conférence organisée au siège de l'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole (AAAID) à Dubaï, sous le thème "La contribution du Royaume du Maroc à la sécurité alimentaire mondiale", M. Laghidi a souligné que le Maroc oeuvre, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à soutenir la sécurité alimentaire mondiale, tant au niveau du continent africain que de la région arabe et du monde, à travers le transfert de savoir-faire et d'expériences, d'engrais et de fertilisants agricoles, mettant en avant les réalisations accomplies par le Royaume dans ce domaine aux niveaux national, africain et arabe, ainsi qu'au niveau international. Il a indiqué que le Royaume du Maroc, qui dispose de filières de production d'engrais et d'une industrie agroalimentaire en pleine croissance est considéré comme l'un des piliers de la sécurité alimentaire dans le monde.

A cet égard, M. Laghidi a relevé que le Maroc, qui dispose d'un tissu économique solide, est devenu, grâce à la Vision Royale clairvoyante, un hub logistique pour le transport de marchandises de manière durable à travers une structure portuaire moderne et solide, citant notamment le port de Tanger Med, le port de Jorf Lasfar et bientôt le port de Dakhla, ce qui fera du Royaume l'un des centres du commerce international les plus importants au monde. Il a ajouté que le Royaume constitue une plateforme compétitive riche en opportunités d'investissement dans le domaine des industries agroalimentaires et des produits destinés à l'exportation à forte valeur ajoutée.

D'autre part, le conférencier a estimé que la réalisation de la sécurité alimentaire et de la "souveraineté alimentaire" est de nature stratégique et un élément crucial pour établir un développement global, créer de la richesse et soutenir la stabilité interne des pays.

A l'issue de cette conférence, M. Laghidi a reçu la médaille d'honneur de l'AAAID de son président, Mohamed Bin Obaid Al-Mazrooei.

L'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole est une institution financière arabe indépendante, créée en 1976, grâce à la volonté des pays arabes de faire progresser le développement agricole dans le monde arabe.