Maroc: Le 44ème Moussem d'Assilah rend un vibrant hommage à l'artiste-plasticien Abdelkabir Rabie

Un vibrant hommage a été rendu, samedi soir à Assilah, à l'artiste-peintre marocain Abdelkabir Rabie, lors d'un colloque organisé dans le cadre des activités de l'édition d'été du 44ème Moussem culturel international d'Assilah.

Selon une note de présentation de ce colloque élaborée par le critique d'art, Charafdine Majdouline, les réalisations artistiques de cet artiste-plasticien marquent une étape essentielle dans l'aventure de l'art expérimental qui a été menée par les pionniers de la modernité plastique marocaine depuis la seconde moitié du siècle précédent.

Dans une allocution, le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaïssa, a indiqué que l'hommage rendu à l'artiste-plasticien Abdelkabir Rabie est en effet une célébration du progrès qu'a connu l'art plastique marocain au cours des 50 dernières années, notant que cette initiative est une occasion pour jeter la lumière sur les différentes étapes saillantes de l'expérience marocaine dans ce domaine.

Abdelkabir Rabie est un artiste autodidacte, imprégné de la nature et de simplicité dans sa vie comme dans ses oeuvres, a souligné M. Benaïssa, relevant que cet hommage, le premier du genre dans le cadre du Moussem culturel d'Assilah, constituera le point de départ d'une tradition de célébration annuelle des symboles de la peinture marocaine.

Pour sa part, le directeur de l'Institut académique des Arts relevant de l'Académie du Royaume du Maroc, Mohammed Noureddine Affaya, a affirmé que cet artiste-peintre est considéré comme l'une des figures emblématiques de l'art plastique contemporain au Maroc, faisant remarquer qu'il s'agit d'un "enseignant dans le sens classique et noble du terme, qui a continué à assurer cette mission avec une humilité impressionnante".

Beaucoup parmi ceux qui ont abordé l'expression artistique d'Abdelkabir Rabie savent qu'il a exploré toutes les formes de dessin et de la peinture, que ce soit dans un style figuratif ou abstrait, et a brillé dans ces styles à travers des oeuvres qui traitent de ses interrogations personnelles sur l'existence, la vie, la mort, l'impact et l'autre, a ajouté M. Affaya.

Et de souligner que malgré la sérénité intérieure qui transparaît sur les toiles d'Abdelkabir Rabie, ses oeuvres artistiques renferment toutefois une tension profonde.

De son côté, l'artiste-plasticien Abdelkabir Rabie, a fait part de sa joie et de sa satisfaction quant à cet hommage et cette reconnaissance, faisant observer qu'il s'agit d'un moment de fierté qui restera à jamais gravé dans sa mémoire et qui le poussera à redoubler d'efforts, d'autant plus que cette distinction provient d'une "institution culturelle de renom".

Cette reconnaissance est en réalité une célébration de l'art plastique marocain qui a bénéficié d'autant d'efforts pendant plusieurs décennies pour assurer son rayonnement, a-t-il poursuivi, ajoutant que "cela n'aurait pas été possible sans les immenses efforts, le travail acharné et les initiatives nationales, telles que celles entreprises par la Fondation du Forum d'Assilah".

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 44ème édition du Moussem d'Assilah qui se tient du 4 au 25 juillet, est organisée par la Fondation du Forum d'Assilah en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication-Département de la culture et la commune d'Assilah.

Au menu de cette édition d'été, figure également un colloque sur "La peinture marocaine et le discours critique", prévu les 20 et 21 juillet. Des ateliers d'arts plastiques (peinture murale, gravure et lithographie) seront également organisés lors de cette édition avec la participation de 29 artistes de différentes nationalités.