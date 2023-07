Maroc: L'amélioration de l'employabilité des jeunes à Laâyoune - Sakia El Hamra, au centre d' une rencontre à Laâyoune

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Laâyoune-Sakia El Hamra a organisé, jeudi, une rencontre sous le thème "L'amélioration de l'employabilité des jeunes à Laâyoune-Sakia El Hamra: les défis, les opportunités et les modalités d'une action commune.

" Organisée par AMIDEAST, une organisation non gouvernementale américaine, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Skills for Success, financé par l'ambassade des Etats-Unis à Rabat dans le cadre de l'Initiative de partenariat des Etats-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Mené par AMIDEAST, ce programme vise à soutenir et à renforcer les capacités et les compétences des jeunes filles et garçons des villes de Laâyoune, Smara, Boujdour, Tarfaya et Dakhla, de manière à améliorer leur employabilité et à faciliter leur accès au marché du travail.

S'exprimant à cette occasion, le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a souligné que la création d'emplois repose essentiellement sur la promotion de l'esprit entrepreneurial, appelant à la qualification des jeunes porteurs de projets et à leur soutien de manière à leur permettre d'accéder à la vie active.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part plusieurs acteurs institutionnels et de l'écosystème du secteur privé de la région, M. Bekrate a rappelé les expériences pionnières du CRI en matière de création d'entreprises et d'opportunités d'emplois à travers la promotion de projets de nouvelle génération, relevant que les initiatives d'AMIDEAST, qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la dynamique économique et des offres d'emplois, visent à soutenir et à qualifier les jeunes à intégrer le marché de l'emploi et à leur baliser la voie de l'auto-entrepreneuriat. Il a de même salué les relations entre les Etats-Unis et le Royaume, mettant l'accent sur l'importance de la coopération et de l'échange d'expériences pour assurer le progrès et la continuité dans la mise en oeuvre des projets.

Pour sa part, le directeur du CRI, Mohamed Jiffer, a relevé l'importance du programme Skills for Success, que mène AMIDEST avec le soutien de la MEPI, qui vise à contribuer à jeter les bases d'une coopération et d'un travail commun entre les différents acteurs et partenaires pour l'insertion économique des jeunes chercheurs d'emplois.

M. Jiffer a présenté la banque des projets de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui englobe quelque 80 opportunités d'investissement en plus de projets et d'opportunités novateurs au service de la formation des jeunes et de leur orientation vers l'investissement dans des domaines prometteurs tels que l'économie bleue et verte, l'industrie et les services.

Pour sa part, Laila Hasan, de l'ambassade des Etats-Unis à Rabat, a affirmé que les Etats-Unis s'engagent à promouvoir et à soutenir un développement économique inclusif et durable à travers le soutien permanent de cette initiative, rappelant que le développement constant que connaît le Royaume, offre plusieurs opportunités de développement socioéconomique.

Pour sa part, le directeur du programme MEPI, Ahmed Khouyi d'AMIDEAST a précisé que le programme Skills for Success a été décliné en cinq axes de formation, dont, entre autres les compétences en langue anglaise, les compétences en informatique, les compétences professionnelles, y compris les soft skills, et un autre axe à travers lequel les bénéficiaires de ce programme mènent des activités communautaires locales, ainsi que l'axe de transition vers le marché de l'emploi, à travers lequel les jeunes bénéficient d'heures de langue anglaise et d'entrepreneuriat.

Il a fait savoir que cette rencontre se veut une occasion pour identifier les opportunités d'emplois, ainsi que les défis et les contraintes, soulignant que la région dispose de secteurs prometteurs, qui permettront la création de nouvelles entreprises à l'avenir.