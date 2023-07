Maroc: Sous le leadership royal, la diplomatie des partenariats stratégiques porte ses fruits

Rabat — Mohamed Taoufik Ennassiri- Sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc continue d'enchainer les succès diplomatiques sur les plans régional, continental et international, inscrivant sa politique étrangère dans une dynamique de partenariats stratégiques faits pour durer.

La vision royale place plus haut la barre des ambitions : l'approche stratégique multidimensionnelle des partenariats tissés par le Royaume dans les quatre coins du monde devient un marqueur de la diplomatie marocaine.

Guidée par les Hautes Orientations Royales, la diplomatie marocaine a fait preuve d'un dynamisme remarquable sur plusieurs fronts, dans le souci de défendre les intérêts suprêmes du Royaume, à la tête desquels figure la question du Sahara marocain, tout en consolidant le rayonnement du Maroc à l'échelle mondiale et en renforçant ses partenariats multidimensionnels.

Concernant la question du Sahara, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, en octobre 2022, la résolution 26-54 qui réitère la centralité et la prééminence du plan marocain d'autonomie comme solution à ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté du Royaume.

Dans le même contexte, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, avait réaffirmé, en mars dernier, le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie pour clore définitivement le conflit régional autour du Sahara, relevant que les Etats-Unis "continuent" de considérer ce plan comme "sérieux, crédible et réaliste".

%

La reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est le dernier succès en date de la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée du Souverain.

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu une lettre du Premier Ministre de l'Etat d'Israël, Son Excellence Monsieur Benyamin Netanyahu", a indiqué lundi un communiqué du Cabinet Royal.

Par cette lettre, le Premier Ministre israélien a porté à la Très Haute Attention de Sa Majesté le Roi la décision de l'Etat d'Israël de "reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental".

Le Maroc a réussi, en outre, à élargir le cercle des pays ayant décidé l'ouverture de représentations consulaires dans les provinces du Sud.

Pour Mohammed Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat, la diplomatie marocaine a réalisé, en 2022 et 2023, des succès "significatifs" à plus d'un titre, non seulement en ce qui concerne la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, mais également "à travers plusieurs partenariats multidimensionnels avec des pays qui comptent sur la scène internationale".

Du point de vue des relations bilatérales, le Royaume a consolidé son partenariat avec le Royaume Uni, à la faveur de l'organisation de plusieurs réunions, couronnées par la 4ème session du dialogue stratégique entre les deux pays, tenue en mai dernier à Rabat.

Cette session avait pour objectif de donner un contenu "concret et opérationnel" à l'accord d'association conclu entre les deux pays en octobre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2022, a souligné, à ce sujet, M. Aboudahab, dans une déclaration à la MAP.

Les relations stratégiques maroco-espagnoles ont enregistré également un saut qualitatif, avec la 12ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, tenue en février 2023 à Rabat, et qui a été l'occasion pour les deux pays d'exprimer "leur engagement à perpétuer les relations d'excellence qui les ont toujours liés" et de réaffirmer "leur volonté de les enrichir en permanence".

Dans le même sillage, le Maroc et l'Allemagne se sont félicités des relations étroites et amicales les unissant, ainsi que de la dynamique positive qui caractérise la relation bilatérale, depuis l'adoption de la déclaration conjointe, en août 2022, qui constitue une feuille de route pour le renforcement de ces relations dans tous les domaines.

A l'occasion de la visite de travail effectuée, le 6 juillet en Allemagne par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, les deux pays ont réaffirmé leur volonté partagée d'approfondir davantage les relations bilatérales de longue date, en vue d'établir un partenariat renforcé tourné vers l'avenir.

La signature, le 5 juillet 2023 à Rome, par le Maroc et l'Italie du plan d'action pour la mise en oeuvre du Partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays est une autre illustration des succès de la diplomatie marocaine.

Le Maroc continue aussi de jouer un rôle actif dans le dialogue inter-libyen. La commission mixte "6+6", chargée par la Chambre des représentants et le conseil d'État libyens de préparer les lois électorales, a annoncé, en juin dernier à Bouznika, que ses membres sont parvenus, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires prévues en fin d'année.

Le Royaume a enregistré des avancées également sur le plan de ses relations multilatérales, au niveau d'un certain nombre de processus régionaux, a relevé M. Aboudahab.

C'est dans cette optique que s'inscrit, à titre d'exemple, la participation du Maroc au Sommet des dirigeants États Unis-Afrique, organisé du 13 au 15 décembre dernier à Washington, et qui a été saluée par le département d'Etat américain.

"Avoir le Maroc ici (au sommet de Washington) est extrêmement important", avait souligné Robert Scott, Secrétaire adjoint américain au Bureau des Affaires africaines du département d'Etat, dans une déclaration à la presse en marge de ce sommet.

De même, le partenariat vert UE-Maroc a été signé à l'occasion de la visite du vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans Timmermans, au Maroc les 18 et 19 octobre 2022.

Il s'agit de la première initiative de ce type de l'UE avec un pays partenaire dans le cadre de la dimension extérieure du pacte vert pour l'Europe.

L'organisation au Maroc de plusieurs réunions à dimension internationale, à l'instar du Forum de l'Alliance des civilisations tenu en décembre 2022 à Fès, souligne, encore une fois, la centralité du Maroc au niveau d'un certain nombre de thématiques majeures au niveau international.

"Toutes ces réalisations et bien d'autres montrent que le Maroc est désormais une puissance écoutée, consultée, crédible et qui compte sur la scène régionale, continentale et mondiale", a fait observer M. Aboudahab.

Grâce à la sagesse et la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a réalisé des percées diplomatiques importantes, a-t-il fait observer, précisant que les derniers mois ont permis la consolidation de l'ancrage international du Maroc et son arrimage à des pays amis stratégiquement importants.